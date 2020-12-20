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美軍艦第12次通過台灣海峽　解放軍回應：全程跟蹤監視

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▲▼ 馬斯廷號導彈驅逐艦 （圖／美海軍第七艦隊官網）

▲ 馬斯廷號導彈驅逐艦 。（圖／美國海軍第七艦隊官網）

記者任以芳／綜合報導

美國軍艦19日再度穿越台灣海峽，這是美國軍艦今年第12次穿越台灣海峽。對此，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉大校表示，18日夜間，美「馬斯廷」號驅逐艦穿航台灣海峽，解放軍東部戰區組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。

《中新網》報導，張春暉說，「近一個時期，美艦不時穿航台灣海峽，並炒作渲染，刻意抬升台海問題熱度，唯恐台海風平浪靜，向台獨勢力明送秋波，嚴重危害台海地區和平穩定。」

張春暉強調，「美方有關行為實質是軍事炫武加輿論誤導的混合操控，是以台為棋、以台做局的戰略自私，我們對此表示堅決反對。」戰區部隊將時刻瞰視台海風雲，堅決履行職責使命。

▲▼ 馬斯廷號導彈驅逐艦 （圖／美海軍第七艦隊官網）

▲美軍指出，該行動是展現「美國對自由開放的印太地區的承諾。」（圖／美海軍第七艦隊官網）

據了解，美國海軍第七艦隊在官方網站發佈消息指出，馬斯廷號(USS Mustin DDG-89)於台北時間19日依據國際法穿越台灣海峽。新聞稿表示，該行動是展現「美國對自由開放的印太地區的承諾」，並強調「美軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和其他任務」。

國防部昨天也證實，一艘美軍驅逐艦由北向南穿越台灣海峽，之後繼續往南航行。美軍驅逐艦在穿越台灣海峽期間，國軍「運用聯合情報監偵手段，全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常」。

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