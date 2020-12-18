渤海演習不斷　解放軍連三天執行軍事任務

▲大陸渤海近期軍演不斷，圖為解放軍遼寧號航空母艦過去在渤海海域進行艦機融合訓練的畫面。（示意圖／翻攝自大陸軍網）

記者陳政錄／綜合報導

中共解放軍近期有再次恢復美國總統大選前，於四大海域密集軍演的態勢。據遼寧葫蘆島海事局18日公告，於18日至20日，每日在8點連線範圍內海域，執行軍事任務，禁止任何船隻駛入。

葫蘆島海事局指出，執行軍事任務時間為每日的0200時至1700時，於A： 40°21′09.4″N 120°44′31.0″E、B： 40°14′43.7″N 120°55′51.7″E、C： 39°57′17.3″N 120°39′11.9″E、D：40°03′43.0″N 120°27′54.1″E、E： 39°14′23.2″N 119°24′21.0″E、F： 38°50′34.3″N 120°03′09.0″E、G： 38°15′37.0″N 119°46′53.2″E、H： 38°38′58.3″N 119°04′52.6″E各點連線所圍海域。

公告強調，任何船隻在上述時間內不得進入該海域，希各航船注意。

在此之前，葫蘆島也曾於15日發布公告，渤海於2月15日12時至18時，12月16日04時至18時，在相關海域執行軍事任務，跟此次公告執行軍事演習的時間僅間隔一日。

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