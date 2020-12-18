世界潛艦排名　美媒：10年後解放軍將超越美軍

▲2030年以前，中美排名可能互換，解放軍潛艦將比美國多出約10艘 。（圖／新華社）

記者任以芳／綜合報導

現今世界上潛艦規模，中方名列第3，俄羅斯以64艘名列第4。未來十年世界軍事排名可能會發生重大變化，根據美國《海軍新聞》（Naval News）近日報導，2030年之前，解放軍新核潛艦將很快超越美國海軍的潛艦數量。

根據新浪軍事引述美國《海軍新聞》報導，內文指出2030年以前，中美的排名可能互換，解放軍的潛艦可能比美國多出約10艘。中方超前北韓和美國，成為全球最大的潛艦隊。

報導指出，目前，美國海軍的潛艦部隊規模比解放軍大。美國擁有68艘核潛艦，中國估計擁有66艘。美國海軍成為僅次於北韓第二大潛艇部隊（譯者按：北韓的潛艇多為微型潛艇，用途與正常潛艇完全不同，與其它國家比潛艇數量是很荒謬的，但原文如此）。

最近提交美國國會的「長程海軍造艦計畫」（Plan for Construction of Naval Vessels），內容顯示美國海軍在未來30年的目標是建造更多潛艦，1年將造3艘維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦。到了2022年美國原本70艘潛艦，到2051年會增加到92艘。

▲中美軍事較量未來將更加激烈 。（圖／翻攝 新浪軍事）

汰舊換新之下，美國艦艇總數最低點將落在2025年至2030年之間。這也是北京對新建造設施的投資有望獲得回報的時候。外界對於解放軍海軍潛艦估算大不相同，2020年3月18日美國政府針對解放軍海軍現代化進程的報告中，分析到了2030年解放軍潛艦數量估算是76艘。鑒於北京在基礎設施方面的大量投資，這種增長數據普遍被外界接受。

另外，解放軍擴大建造核潛艦的渤海造船廠，新型攻擊核潛艦和彈道導彈核潛艦有望很快出現。實際上，外界目前已經觀察到解放軍開始打造新潛艦的跡象。

解放軍許多潛艦都是柴電動力。這些潛艇比美國海軍的核潛艦更小，航程更短。但這可能使它們更適合某些行動，例如在大陸沿海的淺水區行動。這也使它們更便宜，更容易生產。