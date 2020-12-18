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爽約海上軍事會議？　解放軍駁：議題沒談攏美方就強壓與會

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▲▼美國國防部長艾斯培（Mark Esper）2日上街視察美軍。（圖／路透）

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

美中軍方原定14日至16日舉行海上軍事安全磋商視訊會議，但美方指控中方爽約，不尊重雙方達成的協議。對此，中共海軍發言人劉文勝昨（17）日強調，缺席原因是美方強推其單方面議題設想，甚至在中美未就議題達成一致的情況下，企圖強壓中方參與會議，「責任完全在美方」。

美國軍方16日指出，中國未出席原定於14日至16日舉行的海上軍事安全磋商視訊會議。美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）表示，這再次說明中國不尊重其達成的協議。

中國外交部發言人汪文斌對此先回應，「美國軍方有關指責是完全站不住腳的，也是不負責任的。」而海軍發言人劉文勝隨後也指出，「美方有關言論完全是顛倒黑白、混淆視聽，會議未能如期舉行的原因是美方沒有遵守雙方共識，責任完全在美方。」

劉文勝解釋，根據中美兩國國防部商定，中美雙方將於今年內以視訊方式舉行「中美海上軍事安全磋商機制小組會議」及「將軍級年度會晤」。

▲▼美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）。（圖／美國印太司令部）

▲美國印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）。（圖／美國印太司令部）

「11月18日，中方向美方提供了關於此次會議議題和安排的中方建議。」劉文勝說，但美方執意強推其單方面議題設想、任意壓縮年度會晤時長、改變年度會晤性質，甚至在雙方尚未就議題達成一致的情況下，企圖強壓中方參會。

劉文勝批評，美方不專業、不友好和不具建設性的作法，體現了美方一貫的霸凌作風，違反國際慣例，違反中美兩國國防部1998年簽署的《關於建立加強海上軍事安全磋商機制的協定》中有關相互尊重和協商一致的原則，損害中國海軍與印太總部之間的信任。

劉文勝稱，中方高度重視中美海上軍事安全磋商機制，願繼續就會議有關事項與美方保持溝通，希望美方切實尊重上述《協定》內容，「不要合則用、不合則棄，動輒指責他人，推卸自身責任」，真正與中方相向而行，儘早就有關問題與中方達成一致，推動會議順利舉行。

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