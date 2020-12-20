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南迴鐵路電氣化今全線通車了！關鍵「鐵路快捷化」終於等到

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▲▼南迴鐵路電氣化通車，環島鐵路電氣路網串聯。屏東-台東普悠瑪首航。（圖／台鐵提供）

▲屏東-台東普悠瑪首航。（圖／台鐵提供）

記者許展溢／台北報導

南迴鐵路電氣化工程完工啟用，總統蔡英文今（20日）親臨主持通車典禮，通車後可達成「鐵路快捷化」縮短南迴鐵路行車時間、「動力一元化」電力列車投入營運增加南迴線運能、「提昇營運安全」提供快捷安全之鐵路交通、「減碳綠色運輸」減少廢氣排放改善沿線空氣品質及「促進東部觀光」等效益。

台鐵指出，鐵路電氣化為我國經濟建設重要的一環，亦是台鐵快捷化的關鍵要素。自民國68年起環島鐵路即陸續分階段完成電氣化通車，截至104年，僅剩南迴線枋寮至知本及屏東線潮州至枋寮之路段尚未電氣化，本計畫即辦理該路段電氣化工程。行政院於102年6月3日核定本計畫，行政院公共工程委員會於105年4月8日審議核定基本設計建設計畫經費。

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▲▼南迴鐵路電氣化通車，環島鐵路電氣路網串聯。屏東-台東普悠瑪首航。（圖／台鐵提供）

▲▼南迴鐵路電氣化通車，環島鐵路電氣路網串聯。（圖／台鐵提供）

▲▼南迴鐵路電氣化通車，環島鐵路電氣路網串聯。屏東-台東普悠瑪首航。（圖／台鐵提供）

台鐵表示，南迴鐵路電氣化通車，是全國人民殷切期盼的重大交通工程建設，通車後可達成「鐵路快捷化」縮短南迴鐵路行車時間、「動力一元化」電力列車投入營運增加南迴線運能、「提昇營運安全」提供快捷安全之鐵路交通、「減碳綠色運輸」減少廢氣排放改善沿線空氣品質及「促進東部觀光」等效益。

台鐵強調，搭配未來花東線鐵路全線雙軌化、台鐵新購列車到位以及南迴線車站風貌改造，必定能進一步提高運輸服務品質，提升鐵路營運效率，讓民眾可享受舒適快速、風景秀麗、安全又節能的鐵路運輸服務，對台灣未來整體發展

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