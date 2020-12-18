攀登北大武山、白賓山驚傳意外　釀山友1死1傷

▲屏東縣政府消防局白賓山救援。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局18日救援兩起登山客發生意外事件，其中何姓登山客一起攀登北大武山跌落邊坡，經送醫治療無礙，另一名陳姓山友攀登白賓時突然昏迷，失去生命跡象，經送醫不治，警方報請檢察官19日驗屍，調查死因。

▲▼北大武山救援。

屏東縣政府消防局18日早上9時41分接獲報案，指北大武山6公里處有人跌倒受傷，派遣泰武、來義、內埔、萬巒、潮州等5分隊及第二大隊、特搜大隊前往，共計10車16人，並通知林務局及110協助，於下午13時21分接觸傷者，其頭部外傷、意識清醒，初步評估處置後護送至登山口，由來義分隊救護車送往潮州安泰醫院治療。

據悉，傷者是來自彰化60歲何姓登山客，與山友南下攀登北大武山，不慎摔落邊坡受傷。

另下午15時11分，接獲通報指瑪家鄉白賓山有一登山客昏迷，立即派遣瑪家、三地門、長治、龍泉等4分隊及第一大隊，共計6車11人前往，並通知鄉公所及110協助，於16時20分接觸患者，已無生命徵象，立即實施CPR，並為患者裝設自動心肺復甦機後搬運下山，再由三地門分隊救護車送往高榮分院急救，晚上宣告不治。

據了解，這位65歲登山客，來自屏東市，與山友攀登白賓山，於登山口處身體突感不適，當場失去生命跡象，經搶救仍宣告不治。

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