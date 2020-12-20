SNL版「拜登卸任了」！金凱瑞重磅宣布向前走　官方回文感謝

記者張靖榕／綜合外電報導

今年美國總統大選辯論，川普與拜登的「中二式吵嘴」鬧出國際笑話，美國長青節目《周六夜現場》（Saturday Night Live，SNL）也邀請到知名演員金凱瑞（Jim Carrey）與亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）分別扮演兩人搞笑。不過金凱瑞19日在推特上宣布結束演出拜登一角，要繼續向前走了。

《周六夜現場》（以下簡稱SNL）在大選前請來金凱瑞與亞歷鮑德溫對台，並與金凱瑞敲定連續6周扮演拜登的角色。身為SNL版拜登的金凱瑞，也因精湛入微、笑點頻發的表現而登上各國新聞媒體，他和SNL版川普對嗆一時成為人們茶餘飯後的談資。

▲此為拜登本尊，而金凱瑞飾演的拜登則為人津津樂道。（圖／路透）

隨著時間過去，14日選舉人團投票在未跑票情況下，正式確認拜登以306張票勝過川普的232張票，確定即將於明年1月20日入主白宮。現年58歲的金凱瑞也於美東時間19日在推特上發文表示，「儘管我的『任期』本來只該有6個禮拜，我還是很開心能被選為你們的SNL版總統…戲劇界的最高職位。我想要抱著拜登選贏是因為我模仿的超猛的心情向前走。我只是眾多引以為傲的人之一，為SNL版拜登加油！」

1975年10月11日開播至今長達45年的SNL官方，也很快在官方分享金凱瑞的推文並回覆，「金凱瑞感謝你在重要的時刻出現」。

Jim Carrey is done playing Joe Biden on Saturday Night Live. https://t.co/c99uotFEEn pic.twitter.com/eLhZmY8pp0 — The Hollywood Reporter (@THR) December 19, 2020

SNL針對時事的針貶批評以博取眾人歡笑的方式演出，歐巴馬政府時期的拜登是由蘇迪基斯（Jason Sudeikis）飾演，伍迪哈里遜（John Mulaney）與木蘭尼（John Mulaney）也曾客串演出，如今金凱瑞客串結束後，尚未公布接下來扮演拜登的角色是誰。