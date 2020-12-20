　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普又避開俄羅斯！　淡化政府機構大規模遭駭：也有可能是中國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普,巴爾。（圖／路透）

▲川普與幕僚、下屬及媒體見解不同，認為政府遭駭，大家怎麼不談談或許是中國的可能性。（圖／路透）

文／中央社華盛頓19日綜合外電報導

眾多政府機構遭駭客大舉入侵，美國總統川普今天首度針對此發表評論，刻意淡化網路間諜活動的嚴重性及其衝擊，並質疑把大規模網攻歸咎於俄羅斯的說法。

川普發推文表示：「假新聞媒體的網路駭客活動，較真實網路入侵活動遠大得多。每當出事時，總是優先反覆呼喊俄羅斯、俄羅斯、俄羅斯，因為濁流媒體（Lamestream Media，主流媒體的貶稱）主要是基於金融理由，根本不敢討論那或許是中國的可能性（有此可能！）。」

目前已知包括商務部和財政部等超過6個美國聯邦機構遭駭客入侵，川普宣稱中國可能幕後主使的說法，與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及多位曾聽取相關簡報國會議員的說法相牴觸。

蓬佩奧18日受訪時表示：「我們能相當明確指出，那是俄羅斯人從事這類活動。」

美國國務院發言人未立即回應置評要求。

共和黨籍聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）17日發推文表示：「此網路入侵就好像是俄羅斯轟炸機，一再飛越我們整個國家卻未被偵測到。」

美國國家情報總監辦公室（ODNI）尚未公開評論，到底是誰幕後主使這項大規模網路入侵行動。

ET快訊
年收200萬女「聯誼」竹科工程師！2人急結婚　男怨：卸妝很嚇
科羅旺最快今生成！明全台變天豪大雨熱區曝　清晨11.8℃新低
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

莫德納疫苗周一開打！估計配送逾3700多處地點　擴大輝瑞涵蓋範圍

以色列總理率先接種疫苗　電視實況轉播：鼓勵大家一起來

川普又避開俄羅斯！　淡化政府機構大規模遭駭：也有可能是中國

《紐時》披露「內部文件」：中共嚴控媒體報導疫情　影響國際輿論

WHO：確定可取得20億劑疫苗　貧窮國家明年初開始施打

泰國單日突爆548例確診！3月以來最多　「海鮮市場」本土病例蔓延　

「新變種病毒株」傳播強70％！倫敦警報首升第4級　耶誕連假取消

印度廠暴動！蘋果暫緩下單　緯創：不回應「特定客戶」相關內容

美聯航「新冠患者」死在機上　乘客怒揭真相：全機繼續飛洛杉磯

3公尺「大王烏賊」屍體沖上沙灘...嚇壞清晨散步夫婦：超大！

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

A-Lin高雄開唱「消瘦10KG又曬黑」！　她滿意陽光身材：是我很喜歡的樣子

美容結束「孤單坐角落」等家長接　紅貴賓委屈看窗外...見媽秒燦笑

神救援！伯鹹豬手飄移鄰座女生　正義乘客「帥氣跺腳」強行逼退

網愛逼球星自慰！正妹真身「2男嫌」上銬現身　警查獲3行動硬碟

沙發驚見「黃金獵貓」媽超傻眼　巨大身軀趴扶手：想當貓不行嗎>

莫德納疫苗周一開打！估計配送逾3700多處地點　擴大輝瑞涵蓋範圍

以色列總理率先接種疫苗　電視實況轉播：鼓勵大家一起來

川普又避開俄羅斯！　淡化政府機構大規模遭駭：也有可能是中國

《紐時》披露「內部文件」：中共嚴控媒體報導疫情　影響國際輿論

WHO：確定可取得20億劑疫苗　貧窮國家明年初開始施打

泰國單日突爆548例確診！3月以來最多　「海鮮市場」本土病例蔓延　

「新變種病毒株」傳播強70％！倫敦警報首升第4級　耶誕連假取消

印度廠暴動！蘋果暫緩下單　緯創：不回應「特定客戶」相關內容

美聯航「新冠患者」死在機上　乘客怒揭真相：全機繼續飛洛杉磯

3公尺「大王烏賊」屍體沖上沙灘...嚇壞清晨散步夫婦：超大！

「扮正妹騙自慰」超過百人受害　32歲嫌早有案底！逃家藏身處曝

莫德納疫苗周一開打！估計配送逾3700多處地點　擴大輝瑞涵蓋範圍

季前失業潮！2位豪哥前隊友遭揮棄　他還曾是樂透區頂級長人

「挑染髮色」這樣搭最仙氣！褐黑X灰藍、巧克力棕X金　4種組合超顯白

停經、無性行為就不會得子宮頸癌？　國健署揭「女性宿命」

洪曉蕾離婚4年鬆口「與王世均復合機率」！ 　親曝2人互動現況

關渡11歲女童13樓墜下亡！檢警相驗結果出爐　媽：當時根本不知情

首飾、水龍頭都能去漬　牙膏更多的6種妙用

梅西完成巴塞第643顆進球　追平「球王」成單一俱樂部最多紀錄

科羅旺最快今成颱！全台周一變天豪大雨熱區曝　清晨11.8℃新低溫

加油站打工見「副駕有紅衣女」　一周後1婦人自撞亡...神明開示了

國際熱門新聞

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

男被丟下湖　雙腿遭螺旋槳絞碎

13歲小弟鮮血狂噴慘死　染紅病房牆壁

超大！3公尺大王烏賊屍沖上岸

美聯航「新冠患者」死在機上　乘客怒揭真相

川普狂開百年大殺戒　毒氣電椅吊死全批准

趙斗淳驚傳失蹤！警方無奈：隱私不便透露

他暴斃慘死駕駛座！嬰孩懵懂伴屍

蘋果緩下單　緯創：不回應特定客戶事

聽外國廣播慘死！北韓船長「沒救了」...遭槍決亡

賣光家產買比特幣　4年後現況曝

27歲女子擁「O罩杯豪乳」！乳暈比手掌大

她斬首貓頭鷹　半年後慘死家門口

「新變種病毒株」傳播強70％！倫敦警報首升第4級

更多熱門

相關新聞

《紐時》披露：中共嚴控媒體報導疫情

《紐時》披露：中共嚴控媒體報導疫情

川普女婿開空殼公司　百億全給自家人

川普女婿開空殼公司　百億全給自家人

捕捉愛因斯坦環！「半熔金戒」絕美曝光

捕捉愛因斯坦環！「半熔金戒」絕美曝光

美國太空軍成員定名「守護者」

美國太空軍成員定名「守護者」

美國防部交接突喊停！代理部長急發聲明

美國防部交接突喊停！代理部長急發聲明

關鍵字：

美國總統川普俄羅斯中國駭客

讀者迴響

熱門新聞

好市多熱食區經典食物停賣　網全崩潰

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

郭主義曾「負債」養大3孩…痛失愛女哭斷腸

扮正妹騙球星自慰　2嫌聲押禁見

蘋果宣布：暫緩下新單給緯創

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

韋禮安唱一半突「崩潰大哭中斷演出」！

陳建州一聽「范瑋琪聲音」　籃球場上哭翻！

逃不了疫情海嘯！2020全台熄燈飯店

小S激動快大哭！許老三「倒立咬金牌」得冠軍

小三舌頭好忙！她破人夫「叢林障礙」

林舒語「子宮外孕」寶寶沒了　驚險過程曝光

慎入！母獅誤入水牛群遭「踩踏凌辱」慘死

網愛逼球星自慰！正妹真身「2男嫌」上銬現身

台男上傳不雅照美國秒通報！網驚呆

更多

最夯影音

更多
高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人

高爾宣坦言新北耶誕城唱到「很沮喪」　朋友虧：2020心最累男人
勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

勇兔拍《婆婆》第一次體驗工作滿檔　黑澀會誰交往過敖犬？「我們不紅的怎知道」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

蕭敬騰自彈自唱《說好不哭》合作余文樂！　看林俊傑彈周杰倫歌曲…調皮「掀JJ帽子」

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

球星不雅片風破！2男嫌上銬現身　警查獲3行動硬碟

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面