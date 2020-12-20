美聯航「新冠患者」死在機上　乘客怒揭真相：全機繼續飛洛杉磯

▲聯合航空爆出有新冠肺炎死在機上，而且讓所有人繼續飛到洛杉磯。（圖／聯合航空提供）



記者林彥臣／綜合報導

美國聯合航空日前發生一名新冠肺炎患者，在機上死亡事件，多名同機乘客痛批聯航，這名乘客明顯有新冠肺炎症狀，卻還讓他登機，而且該名乘客死後，航空公司也沒有安排其他乘客搭乘其他班機，而是原機繼續飛行到洛杉磯。

根據《路透社》報導，14日一架從奧蘭多飛往洛杉磯的聯航591航班，途中因為一名男子在機上命危，所以臨時改降紐奧良，醫護人員上機急救後，宣告不治將他抬離飛機。

航空公司方面聲明，在臨時改降後，醫護人員告知死者死於心臟驟停的狀況，並轉告所有乘客，可以選擇原機繼續飛行，或是自行變更其他旅行計畫。但是聲明中沒有說明該名乘客感染新冠肺炎。

根據《美聯社》報導，也是同機乘客的死者老婆，被人聽到對醫護人員說，她老公過去一周都出現新冠肺炎的典型症狀，她懷疑老公感染了新冠肺炎。

一位同機女乘客強調，這個人在登機時，就一直發抖、發汗，明顯有病，「我們緊急降落紐澳良，事後還不能換飛機，我們坐在那裡等了好幾個小時，讓你們一群人用濕紙巾清掉他的血跟病菌。你們這群人就這麼處理其他人的安全與健康？」

這位女乘客還痛罵聯航，聲稱這個人死於心臟驟停的說法很可笑，「我們完全沒被告知，臨時改降是因為有人心臟驟停」大家只注意到事情跟新冠肺炎有關。

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