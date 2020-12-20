年收200萬女「聯誼」竹科工程師！2人急結婚　男怨：卸妝很嚇人

▲中壢美滿指出，婚姻要雙方個性成熟，價值觀相近，彼此尊重、善待彼此，學習良好溝通。（圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一名大齡女子希望找小鮮肉結婚、而宅男工程師希望找大姊憐愛…然兩人相遇卻相處不到兩個月就鬧分手；專辦婚姻諮商聯誼的「中壢美滿服務中心」資深社工人員19日認為，就如同虐待狂與被虐待狂，不一定能和平相處，婚姻還是要雙方個性成熟，價值觀相近，彼此尊重、善待彼此，學習良好溝通，不能只注重「表相」外在條件！

今年41歲、擁有高學歷，年收超過200萬的鄭姓女負責人，告訴中壢區美滿服務中心，她在全省各大百貨公司設有女裝專櫃，每月收入扣除員工薪水、租金、成本等，淨利超過兩百萬，可惜因創業初期忙於事業，忘記終身大事，如今想要終結單身，內心只有一個「小小心願」，就是希望找年約30歲的對象，可惜專櫃員工都是女性，沒機會碰到心儀小鮮肉，希望中壢美滿幫她圓夢。

在新竹科學園區擔任「科技新貴」的陳姓工程師，身高181CM，收入高，外表溫文儒雅，33歲的他是獨生子，加上功課好，一家上上下下把他當寶，照顧的無微不至，到了成家年紀，希望找個能疼他、讓他、愛他、照顧他有如媽媽或阿嬤般的女生。

中壢美滿經詢問雙方意願後，今年10月安排陳、鄭兩人「個別一對一」，剛開始兩人反應很好，並且還頻頻約會，10月底甚至表示兩人可能在2021年元旦結婚，並嘗試找飯店試婚宴餐。

不料，11月中旬，女方向中壢美滿抱怨男方不成熟、依賴性高、個性小氣、被動、不懂體貼，男方也抱怨女方是大女人，不會照料人，不體貼，愛說教，甚至說卸妝後很嚇人，這也成了兩人分手的導火線。

中壢美滿指出，有人探討虐待狂與被虐待狂是否會是絕配，事實上，被虐狂利用從對方施與的肉體上或精神上的痛苦，滿足本身不正常快感的一種病態心理。虐待狂與受虐狂在一個人身上經常互相轉化，比如在老闆、上級面前卑躬屈膝，可以承受無端的呵斥、侮辱；可轉臉面對下級或員工，卻又粗暴的責罵、命令。

如今，女方期待小鮮肉青春活力，青春無敵卻少了社會歷練；大姊懂事體貼，卻也有某個程度的控制慾，此一認知的出發點錯誤，也是促成雙方不歡而散的必然。中壢美滿指出，幸福美滿的婚姻不是外在因素，而是思維、心靈的契合。

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