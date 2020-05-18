鮮肉中醫濃眉電眼「激似彭于晏」！網刷爆留言開門...被電暈腿軟：醫生救我

▲中醫師曾柏翰 。（圖／翻攝自Instagram／hanyitang_）

記者張嘉晏／綜合報導

醫生門診人數要爆了！有網友在臉書上轉貼一名男中醫師的照片，由於醫師外型帥氣又陽光，還和彭于晏有些相似，立刻就吸引網友群起討論，「我突然覺得全身不舒服」、「我要暈倒了，醫生救我」。

「這醫生真的是超有質感又帥氣！」一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，並貼出一位男醫師的照片，1小時內就吸引到600多條留言數。

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只見這名醫生有著濃眉電眼，白皙的皮膚看起來保養得宜、相當童顏，頗有男神彭于晏的神韻。根據他把脈的樣子，可以推測他是一名中醫，而強大的網友們也在留言處解答，這位醫師名叫曾柏翰，是新莊某中醫診所的院長。

從診所粉專上看來，團隊時常貼出曾醫師的照片，搭配文字做衛教宣導；而他在自己的IG上也常貼出個人照片，讓粉絲們一飽眼福。

▲女網友全被電暈了。（圖／翻攝自Instagram／hanyitang_）

照片被轉發後，網友們紛紛暴動表示「有點像彭于晏」、「我把脈不夠，我需要CPR」、「我要暈倒了，醫生救我」、「專業又有高顏值爆表，看診讓人賞心悅目心曠神怡，我覺得病好一半了」、「這我一定每周都去調身體」、「我突然覺得全身不舒服」。

此外，面對網友如此熱烈的迴響，原PO也嚇歪表示「慘了~我只是覺得難得看到很帥的中醫生 Po出來，他看診人數要爆了......。」