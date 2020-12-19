後山美食台北亮相！國際食品展花蓮上菜　徐榛蔚準備露兩手

▲台北國際食品展現場配置及花蓮展區示意圖。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

「2020台北國際食品展」於12月17至20日在台北南港展覽館熱鬧登場，花蓮縣政府今年主打「花蓮好淨・品味花蓮」，在縣長徐榛蔚帶領下集結15家在地優質食品廠商、農民團體及農會等單位，將縣內健康、純淨、美味的優質農特產品介紹給大家，展覽期間推出花蓮幸福上菜實境秀，將由花蓮縣長徐榛蔚及型男主廚吳秉承共同示範如何用花蓮優質農產品做出美味料理，邀請消費者品嚐花蓮幸福好味道。

花蓮縣政府農業處處長吳昆儒表示，農友們對種植都很有一套，而行銷推廣一直是最欠缺的部份，於是規劃一系列針對農友行銷的企劃，如「花蓮好近」選物進駐台北知名賣場、小農電商課程、農友特刊、食農教育、通路媒合等方面，推廣不留遺力。而今年花蓮縣府率團打造「花蓮好淨x品味花蓮」主題館在台北國際食品展亮相，展現打造國際農業精品品牌印象之企圖心。

這次展出豐富多元的農特產品，包括：富里鄉農會、天賜糧源、遊穀契的米製品、吉鄉肉粽，及健康訴求的伊禾茶、淺草堂山苦瓜、有機小農薑黃、立川漁場黃金蜆，調味飲品方面，有美妙蜂蜜、東一嚴選苦茶油、光隆生技海洋深層水、新味手工醬油；伴手禮方面，洄瀾無毒、佳宏伴手禮的果干、後山．山後故事館都販售不少具花蓮特色之伴手禮。

「花蓮好淨x品味花蓮」將於12月19日下午一點半開始，花蓮縣長徐榛蔚將與主廚吳秉承共同進行「花蓮幸福上菜實境秀」，全程使用花蓮純淨物產來料理，縣長也準備"露兩手"給現場民眾品嚐，與型男主廚一同幸福上菜。

花蓮同時也是石頭的故鄉，現場展示由整片大理石銑出來的「3D台灣大理石牆」，整體比例與山陵線細致呈現令人讚嘆不已，打卡還有精美贈品，千萬不要錯過在台北目睹的機會。

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