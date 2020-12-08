保佑花蓮免受病毒侵擾！徐榛蔚拜神祈福　1天走訪25座宮廟

▲花蓮縣長徐榛蔚首站前往秀林鄉和平慈福宮參拜祈福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府民政處7日辦理今年的寺廟參拜祈福活動，首站前往秀林鄉和平慈福宮，並陸續至新城鄉8座宮廟及花蓮市16座宮廟參拜祈福，共25座宮廟，縣長徐榛蔚由副縣長顏新章及各局處首長等陪同虔誠禮敬眾神明，祈求上蒼庇祐花蓮，縣境安靖、百姓安居樂業。

徐榛蔚一行人遵循古禮參香祈福，依序敬獻清香、鮮花、素果、財帛等，並以3跪12叩首禮虔誠禮拜，祈求四方眾神庇祐花蓮風調雨順、縣運昌隆、合境平安、物阜民豐、百業興旺、五穀豐登，鄉親安居樂業，社會祥和，護佑天下蒼生遠離病毒侵擾，安康無災。

徐榛蔚感謝新城鄉長何禮臺、縣議員鄭寶秀、吳東昇及徐子芳陪同參拜共同為花蓮祈福；同時，現場有許多信眾熱情地向縣長徐榛蔚問候，徐榛蔚亦以拱手方式親切地向鄉親回應，並提醒大家做好各項防疫工作，保護自己、也保護他人。

寺廟參拜祈福活動，上午9時首站秀林鄉和平慈福宮參拜，緊接著前往新城鄉協天廟、鎮安宮、順安福德宮、協安宮、福安宮、武安宮、嘉里保安宮、仁意宮；花蓮市慈靈慈惠堂、慈惠石壁部堂、港天宮、延平王廟、地藏禪寺、聖天宮、慈善寺、東源花蓮慈聖宮、福安廟、城隍廟、慈天宮、代天府、福天宮、福慈宮、聖修宮、護國宮等。

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