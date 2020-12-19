德國疫情加劇！明年2月「第71屆柏林影展」將延期舉行

▲柏林影展因應疫情將延期舉行。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

德國新冠疫情緊張，原定將在明年2月11至21日舉行的柏林影展決定延期，並分為2階段舉行，3月會先線上公布給電影業界市場展出，夏天時觀眾才能看到參賽片。柏林影展執行主席瑞森比克（Mariette Rissenbeek）表示，「2021年影展形式改變，會讓我們有機會保護所有觀眾健康，並支持電影業復興。」

In response to the ongoing coronavirus pandemic, we're announcing a new format for the 71st #Berlinale. The upcoming edition will take place in two stages: a digital event for industry professionals from March 1–5 and audience screenings in June 2021. https://t.co/Q2IGevhDh5 pic.twitter.com/TZyFFfd2G5 — Berlinale (@berlinale) December 18, 2020

綜合外媒報導，第71屆柏林影展在明年2月會先公布片單，包含競賽、世界電影大觀等單元，針對業界市場展的活動將改為3月線上展出，並進行評審和宣布得獎名單，也讓業界人士能搶先了解欣賞，而觀眾則要等到6月才有望看到參賽片，到時也將舉辦盛大開幕式。

柏林影展負責行政的主席瑞森比克（Mariette Rissenbeek）說，由於德國目前再度出現創紀錄的確診及死亡人數，又將進入更嚴苛封城期，影展顯然無法在明年2月舉行，但又有必要在明年第一季，讓業界人士有交易機會，才會做此安排，這樣也能更好地保護參展人士及觀眾健康。

藝術總監卡洛•查特里安（Carlo Chatrian）則表示，「為了回應我們所處的時代，我們決定將影展分為兩個部分活動，以完成柏林影展的使命。」值得一提的是，柏林影展於每年2月在德國柏林舉行，與義大利的威尼斯影展、法國的坎城影展並列為世界三大藝術影展之一，觀眾人數在影展中尤其多而著稱。