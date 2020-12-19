中國宣布全國接種新冠疫苗　「兩步走」策略：保護力半年以上

▲中國「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

中國國家衛健委19日正式宣布，將採「兩步走」策略，在全國範圍內推進新冠疫苗接種，首先實施的重點人群包括從事進口冷鏈物流、口岸工作人員、醫護和前往海外人員等。衛健委還強調，中國前期新冠疫苗接種沒有出現嚴重不良反應、保護力「基本半年以上沒有問題。」

中國國務院防聯控機制19日舉辦聯新聞發布會，衛健委副主任曾益新表示，將在全國范圍內，對重點人群展開新冠疫苗接種，認為先把高風險人群優先保護好，至少有兩個意義，一是對部分人群保護，二是有利於「外防輸入、內防反彈」，做好總體防疫工作。

▲中國國務院聯防聯控機制19日召開記者會，正式宣布全國範圍的新冠肺炎疫苗接種策略。（圖／取自中國網直播）

他說，重點人群包括從事進口冷鏈物流、口岸工作人員、國內國際從事交通工作者、醫療疾控等感染風險較高人員以及前往感染風險高的國家地區的人員，爭取做到高風險人群的「應接盡接。」

曾益新指出，目前，中國同步有基於五條不同的技術路線同時展開的疫苗研發。從4月2日批准第一個疫苗進入I、II期臨床試驗，到6月份批准三個疫苗緊急使用，再到7月份以來多個疫苗陸續到境外去開展III期臨床試驗，「總體工作應該說進展比較順利。」

他進一步說明，此次對重點人群接種新冠疫苗，是全國範圍「兩步走」方案的第一步，重點人群後，隨著疫苗附條件上市或者正式批准上市，特別是隨著生產供應保障能力、產量逐漸提升，對於老年人或有基礎疾病的高危人群，以及後續的普通人群，疫苗接種工作都會全面有序地舖開。

中國國家衛健委強調，我們的目標是力爭通過主動免疫的方式，建立起群體免疫保護力，使新冠肺炎疫情能夠盡快得到更加有效控制。

▲中國國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人、國家衛生健康委副主任曾益新。（圖／取自中國網直播）

至於疫苗應該去哪裡施打，衛健委表示，接種單位都是設在轄區的衛生服務中心、鄉鎮衛生院或者綜合醫院，已要求各地方將接種第點、時間及時公布。

曾益新還說，根據今年上半年，中國一些疫苗臨床試驗等經驗，數據顯示「疫苗保護期在半年以上沒有太多疑問。但能不能保證5年、10年甚至終身免疫還不能下結論」；他並指出，中國新冠病毒疫苗接種情況中，沒有出現嚴重的不良反應，另常見的不良反應包括頭痛發熱、咳嗽、食慾不振、嘔吐、腹瀉等，「這是在允許範圍之內的。」

數量方面，中國國家衛健委科技發展中心主任鄭忠偉曾在10月20日透露，預計到今年底，大陸新冠疫苗的年產能可達到6.1億劑，明年還會在此基礎上有效擴大。在此之前，中國曾對部分赴海外工作人員、重點地區高危險人員、部分醫療人員實施過緊急接種，另包括浙江等地，亦曾先行推動地區型新冠疫苗接種。

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