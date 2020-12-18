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川普下台前狂開「百年大殺戒」　毒氣、電椅、吊死全批准

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▲▼美國總統川普26日向海外駐軍發表感恩節談話。（圖／路透）

▲川普成為百年來執行死刑最多的美國總統。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普將於明年1月20日卸任，但是在下台之前，依然在趕死刑進度，包括一口氣批准5項死刑令，行刑的手法包括毒氣、電椅、吊死，甚至連停用已久的「行刑隊槍決」（多人同時開槍，僅一人實際射中罪犯）都用上，堪稱是開了美國總統百年以來的「最大殺戒」。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，從今年7月川普要求恢復執行死刑之後，也中斷了聯邦政府17年來沒有執行死刑的紀錄，上一個處決的死刑犯是謀殺2歲女兒的非裔男子布吉華（Alfred Bourgeois），在12月11日注射毒針處死，布吉華也是恢復執行死刑後，第10個處死的死刑犯，川普執行死刑的紀錄，也是近100年來最多的總統。

近131年來的美國總統都依照傳統，在即將卸任的過渡期暫緩執行死刑，不過川普政府宣布，除了布吉華之外，在明年1月之前還有5個死刑犯正在排隊等著處死。

其中一個死刑犯蒙哥馬利（Lisa Montgomery），2004年謊稱自己懷孕，假借購買捕鼠㹴犬（rat terrier）的名義，前往23歲孕婦史蒂妮特（Bobby Jo Stinnett）位於密蘇里州的住家，卻利用粉紅色尼龍繩勒斃對方，剖開其腹部，取出子宮，奪走8個月大的女嬰，假裝是自己生的。

▲52歲的蒙哥馬利（Lisa Montgomery），將成為67年以來第一位接受聯邦死刑的女囚。（圖／路透）

▲蒙哥馬利（Lisa Montgomery），將成為67年以來第一位接受聯邦死刑的女囚。（圖／路透）

密蘇里州陪審團認為，蒙哥馬利雖然曾遭遇亂倫、輪姦、當雛妓，還遭受她同時是繼兄的丈夫百般凌虐、強迫絕育，但犯下的罪行十惡不赦，仍應該判處死刑。

有分析指出，這顯然是一項鞏固「川普基本教義派」的政策，基本教義派對於政府執行「最終制裁」的支持度從未動搖，進而引發反對派指控將犯人的生命，當作是「政治足球」（political football）的質疑。

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