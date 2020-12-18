高雄「待轉大富翁」來了！有人騎腳踏車聲援　70警力嚴陣以待

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

台灣機車路權促進會（機促會）為抗議機車待轉不合理政策，繼4日在新北市永和舉辦「待轉大富翁」後，18日晚間6時至8時30分將突襲「板橋耶誕城」，在周邊路口進行南北網路大連線，高雄則選在裕誠路與博愛路口，目的為機車族爭取路權，還有人騎著腳踏車來聲援，現場派約70名警力嚴陣以待。

▲高雄待轉大富翁 。（圖／記者吳世龍攝）





▲高雄待轉大富翁 。（圖／記者吳世龍攝）

台灣機車路權促進會（機促會）18日晚間6時至8時30分在周邊路口進行南北網路大連線，台北、台中及高雄地區同步進行，高雄選定左營博愛、裕誠路口，現場參加的機車約近50輛，甚至還有人騎著腳踏車頭戴安全帽來聲援，警方也提早部署，現場派約70名警力嚴陣以待，越接近晚間7時越多人，員警也盡量勸導機車騎士往前到下一個路口待轉，由於正值下班時間，交通有些影響，但警方在場維持秩序，並沒有造成大塞車。

高雄待轉大富翁發起人蔡宥瑾表示，希望高雄市府可以跟民間團體去協商去評估是否要路口兩段式左轉，他們認為，兩段式左轉是不合理政策，很容易跟行人動線重複，侵犯到行人用路權，希望能廢除強制兩段式左轉，開放內車道機車直接左轉，讓騎士自行選擇。

▲高雄市交通局副局長黃榮輝到場接受陳情 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市交通局副局長黃榮輝也到場接受陳情，交通局表示，爭取機車行車路權應透過理性溝通方式進行，同時強調針對各用路人的建議和意見，一直以來均以開放的態度來傾聽每一道路使用者的寶貴意見。未來在安全的前提下，整合各方意見及需求辦理交通工程改善與規劃，全力營造機車安全友善環境，並持續利用執法取締避免危險左轉之行為(如中華/正勤及中華/時代大道路口增設違規左轉警示系統)，另加強教育宣導機車安全的轉向方式。也呼籲爭取權益的團體，尊重其他用路人的權益，共創維護機車路權及交通安全的行車環境。

時間對我們來說完全沒用！

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