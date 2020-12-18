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不讓消防猛男專美於前　阮昭雄推「肌肉月曆」大秀重訓成果

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▲阮昭雄推出肌肉月曆。（圖／翻攝自Facebook／阮昭雄）

▲阮昭雄推出肌肉月曆。（圖／翻攝自Facebook／阮昭雄）

政治中心／台北報導

近年包括消防局、警方或學校等流行在年底推出猛男月曆或美女月曆，除可以好好宣傳自身單位外，透過捐出營收做公益，還能提升形象。現年50歲的北市議員阮昭雄不讓消防猛男專美於前，拍攝月曆大秀肌肉，大方展現重訓成果。

「重磅出擊！」阮昭雄17日晚間在臉書透露自己拍攝月曆大秀肌肉，坦言「為了拍出這身肌肉，我健身重訓了很久！」阮昭雄認為冬天容易發胖，因此為了身體健康，自11月起在辦公室發起為期1個月的健康減重計畫，並在12月14日驗收成果，其中他體重從75公斤降至69.5公斤，共瘦了5.5公斤。

阮昭雄表示，他的減重方式基本但堅持，就是運動加飲食，總共「一週跑20K以上」、「一週重訓三次」及「減少攝取澱粉」等三招。他指出，減重只是手段，健康才是目的，這個計畫不只督促他改善體態，也希望同仁都能健康，因此他接著發起下一階段的路跑計畫，帶領團隊持續運動、促進健康。

對於阮昭雄推出肌肉月曆，有網友留言稱讚，「真男人」、「猛男議員」、「我先預訂一本」、「讚喔，小雄哥雄讚月曆，拭目以待」。

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