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李眉蓁「牛肉」提爭取高雄舉辦2030亞運　阮昭雄：4月已截止請做功課

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▲李眉蓁 。（資料照／記者洪正達攝）

▲李眉蓁 。（資料照／記者洪正達攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁26日表示，若她當選市長，將爭取2025世大運或2030亞運賽事在高雄舉辦。不過亞運的部分，亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia, OCA）1月23日就公告，2030亞運會申請受理截止日至4月22日。

根據中華奧林匹克委員會4月24日的新聞稿顯示，2030亞運的申請售裡僅到同月22日止。

李眉蓁26日前往第五屆港都盃全國分級游泳錦標賽現場衛冕選手。受訪時，她表示，高雄有左營國家訓練中心、世運主場館等很好的運動場館，可惜自2009年世運會後，高雄再無主辦大型運眾賽事。

李眉蓁指出，大型運動賽事可提高城市能見度，且帶動城市建設和運動產業發展，因此如果她當選高雄市長，將全力爭取2025世大運或2030亞運在高雄舉辦。

不過在亞運的部分，根據中華奧會4月24日新聞稿指出，亞洲奧林匹克理事會已於1月23日，向所有45個國家奧會發出通知，邀請申辦2030年第21屆亞運會，申請受理截止日期為4月22日。

另外，外界也相當關注李眉蓁提出這項的「牛肉」。台北市議員阮昭雄27日表示，在本會期總質詢時台北市長柯文哲就表示2030年亞運「四月份」已經截止了，「我要說的是，高雄市長候選人若想要『申辦』2030年亞運（其實是邀請制）也要做做功課，今年四月份已經截止了。同時也要檢視ㄧ下，在其議員任期有為這個議題『努力」過嗎？還是只是『韓國瑜化』的開個空頭大芭樂票嗎？」

▼李眉蓁「牛肉」提爭取高雄舉辦2030亞運，但阮昭雄表示，4月已截止。（圖／阮昭雄臉書）

▲▼李眉蓁「牛肉」提爭取高雄舉辦2030亞運，但阮昭雄表示，4月已截止。（圖／阮昭雄臉書）

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