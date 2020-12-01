阮昭雄挺吳怡農選北市黨部主委：若是謠言「我會全力以赴」

▲民進黨籍市議員阮昭雄。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

由於民進黨台北市黨部主委持續「難產」，外傳黨內有共識推舉民進黨智庫副執行長吳怡農接任。對此，數次被點名的市議員阮昭雄1日也表示，如果吳怡農有意願，他會全力支持，但如果只是傳言，他自己仍會全力以赴贏得支持。

民進黨台北市黨部主委的人選，攸關2022年台北市長佈局，先前前議員王孝維、前立委薛凌登記參選，但兩方爆出爭議不斷，導致黨內成立調查小組協調，最終時任黨主席卓榮泰決議暫停選舉，至今主委一職依舊「難產」。

對此，民進黨預計2日舉行中執會提案修改「黨員入黨辦法」，以及「黨職人員選舉辦法」；這一方面是攸關線上入黨的狀況，把線上入黨的審理流程，改由入黨複查小組直接審查，避免耗時。

至於所謂「黨職人員選舉辦法」，則是修改黨員入黨後，不需受兩年條款的限制，可以參選縣市黨部主委。對此，這主要是由連江縣黨部主委李問提出，是要爭取年輕人才，可以讓大家提早投入黨務。

不過，此舉也被認為是不是在替吳怡農參選北市黨部解套。對此，數次被點名有意投入競爭的阮昭雄稍早則表示，他最在乎的是民進黨的團結，只要有利於團結的事，成功不必在誰，「支持者勸進很多，需要我，我全力以赴，但是，我最在乎的，還是黨的團結」。

阮昭雄強調，如果吳怡農有意願，黨內各方也這樣規劃，顯然大家認為怡農需要有歷鍊的機會，黨職是很好的歷練，如果黨內有共識，他願意成就，並且在之後黨務工作上全力支持，略盡棉薄之力。

阮昭雄表示，2022年台北市長選舉，民進黨必須要團結ㄧ致、全力以赴，力拚勝選，才不枉台灣人民把政權再次交給民進黨的殷殷期待，這是民進黨人的重中之重。

但是，阮昭雄也強調，如果吳怡農投入北市黨部主委選戰，只是傳言的話，他自己則會全力以赴，贏得黨員的支持，促進黨的團結。

對此，吳怡農稍早也發出聲明表示，台北市黨部主委工作責任重大，涉及市長與議員候選人的提名以及後續的輔選，對於民進黨在台北的發展，非常關鍵，「黨內比我有經驗的前輩很多，一定有比我更適任的人」。

▼吳怡農。（圖／取自吳怡農臉書、IG）

