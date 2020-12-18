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今晨12.2℃新低溫！北台晚起濕4天　「黑將軍」南衝跨年恐有冷氣團

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▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲今(18日)晨雲量減少，竹苗受到「輻射冷卻」效應影響，苗栗西湖12.2度創下入冬新低溫。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今(18日)晨雲量減少，竹苗受到「輻射冷卻」效應影響，苗栗西湖12.2度創下入冬新低溫。不過由於東北季風稍微減弱，今天各地氣溫稍微回升，但晚間東北季風南下再度有雨。另外，彭啟明透露，跨年前有一波很大的冷高壓急速南下，他形容這波冷高壓為「黑將軍」，屆時台灣可能接近冷氣團「冷得有感。」

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日為空檔，各地多雲時晴，白天氣溫回升；僅東半部偶有局部短暫雨的機率；今晚「東北季風」南下，北台天氣轉變。

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▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲北台灣未來一週天氣。（圖／翻攝中央氣象局）

明日至下週一(19至21日)受「東北季風」影響，桃園以北及東半部有局部雨，北台灣為「濕涼微冷」的天氣；冷空氣約比上一波弱2度，平地最低氣溫可降至14度左右，都會區最低氣溫則在16度左右。

不過，模式也模擬出下週(20)日、一(21日)，南方有中層水氣北上，新竹以南本為多雲時晴的天氣，也因此雲量增多、並帶來局部零星降雨的機率，影響如何？應持續觀察。

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲最新歐洲模式，模擬25日8時地面預測圖顯示，大陸高壓中心在長江口，向東移動，受其影響，各地至少持續兩、三天晴朗穩定、舒適的天氣。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

最新模式模擬顯示，下週二(22日)天氣好轉、氣溫漸升，東半部有局部短暫雨的機率。下週三(23日)天氣空檔、各地多雲時晴，氣溫明顯回升。下週四(24日)另一波東北季風快速通過，乾空氣緊隨南下，北台灣為短暫雨、轉為多雲的天氣。下週五(25)起大陸高壓影響，各地至少持續兩、三天晴朗穩定、舒適的天氣。

天氣風險公司總經理彭啟明，則提醒北部地區民眾要好好把握今天的空檔，18日有新一波冷空氣報到，北台灣到下週三前濕冷有雨。另外彭啟明透露，在跨年前可能會有「很大的冷高壓」發展急速南下，他以「這個黑將軍急速往南衝」來形容，屆時跨年可能台灣會到達冷氣團的標準。

最近冷空氣在東亞肆虐，台灣相對溫暖，上海最近已經到達0度，預估跨年前會有新一波冷空氣在東亞發展起來，很大的冷高壓「黑將軍」急速往南下，勢力滿強，但到台灣剩幾度拭目以待，「冷得有感」，目前觀測上海會跌到0度以下，台灣可能接近冷氣團。

 
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