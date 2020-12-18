魔老闆殘虐3／虐與被虐的畸形依附　醫：鬼打牆特質有跡可循

▲新竹一名男子遭雇主苛扣薪資、虐待8年，日前被家人發現才帶他報警。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子多年來不斷被雇主壓榨、施虐，8年來從沒給過正式的薪水，僅每隔2、3天給個1000元吃飯、零用錢打發，工作時動不動就拳頭相向，甚至將他吊起來毒打到昏迷送加護病房、強逼男子用釘書機穿過舌頭、怒罵男子「狗改不了吃屎」而逼著男子去撿拾雇主、家犬的屎，強迫他吞下，面對這一連串不合理的囂張行徑，被害人敢怒不敢言，還被雇主成功洗腦「因為你犯錯，所以需要被處罰」，不只被害人家人心疼，連旁人都感到憤怒，不明白為何資訊發達、自主意識高漲的社會，還有這種社會黑暗隱藏在角落。

新北家暴性侵防治委員、精神科醫師楊聰財表示，臨床上的確有因為「虐待狂」而讓被虐方產生「受虐症候群」這樣的一群人，就如同被家暴的婦女一樣，受到長期家暴，而變成「受暴婦女症候群」一樣。有些人可能因為低自信、智能偏低、依賴性人格、比較容易把錯誤歸咎自己…這種人格也較容易受人擺佈，不管對方合理、不合理的要求，都會逆來順受，或照單全收，甚至幫施虐方合理化，認為什麼事情都可以讓對方對自己施虐，這種虐人與被虐的關係，甚至嚴重到影響自己的生活、經濟，更衍生成一種惡性循環，這種狀況，就稱為「受虐症候群」。

▲變態雇主以「說謊」等理由，對男子施暴，還要求他用釘書機釘下自己的舌頭。（圖／記者陳凱力翻攝）



有「受虐狂」就會有「虐待狂」。楊醫師表示，虐待狂在找尋「目標獵物」過程中會不斷嘗試對方的底線，例如第一次只用愛的小手拍他幾下，看看對方反應，第二次就換更粗的棍子，一次一次加深、加重施暴的方式，最後甚至出現鐵棍、刀子…楊醫師也提到，有施虐性格的人外表往往不易察覺，只能從旁觀察，這類的患者也有些相似的人格特質，例如對別人容易缺乏尊重、沒有同理心、談話間甚至可以感覺他很自戀、自負、獨裁、武斷，甚至極度自戀、自滿、控制慾強。

與施暴者這種張揚的性格相反的，就是受虐者，像這種「受虐症候群」患者則常見低自信、智能偏低、依賴性人格、比較容易把錯誤歸咎自己的這種人格，這類人格也容易養成加害者可以恣意妄為、任意要求的惡習，甚至由小變大，最後變成一種暴力循環，而施暴的頻率、嚴重度也越來越多，越來越無止盡。

▲男子拿著左邊的狗屎、右邊的人屎，述說當時老闆對他的施暴過程。（圖／記者陳凱力攝）

在臨床上這類的患者都是一昧忍耐，可能要等到出現生理上產生傷害、疾病的發生、甚至危及生命他才會懂得發出訊號求救，而這類的患者長期忍辱負重，漸漸得會失去希望，覺得無力改變，而放棄人生，因而走上輕生的路。

臨床上「被虐症候群」還可能伴隨其他情緒障礙，例如憂鬱症、焦慮症、長期壓力感、負面情緒、潛在的憤怒感等等，治療初期需要投以藥物來改善患者的情緒，讓他的焦慮、憂慮甚至失眠先獲得改善，心理上還需要做深度的心理治療，為患者重新建立自信、懂得適當的情緒管理、壓力因應、面對別人不合理的要求要如何適當的說「不」、懂得找上合理的管道對外求助。

▲男子的兩邊耳朵，也被雇主打到嚴重變形。（圖／記者陳凱力攝）

還有人際關係上也需要教導患者如何與人應對進退、善用對自己有利的資源。楊醫師也強調，這類患者的治療並非一蹴可及，由於患者長期處在受虐環境，人格特質都有某些程度的過度順服、或產生「受虐性格」，也因此從與患者建立醫病關係、喚起病識感到藥物治療、心理治療，還有患者常見的走一步、退兩步的鬼打牆期，可能今天他自信增加一點，過兩天又退回原點，所以想要看到治療成效，至少需要半年以上。

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