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魔老闆殘虐6／釘書機4針打舌頭實況曝！揮拳、搧巴掌宛如人間煉獄

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▲魔老闆殘虐、釘書機訂舌。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲阿祥（化名）8年來被雇主壓榨、施虐，還被逼吃屎，直到10月因被逼舌頭釘釘書針才讓事件曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹最慘水電工，8年來被雇主壓榨、施虐，還被逼吃屎，直到10月因被逼舌頭釘釘書針才讓事件曝光，不過水電行彭姓兄弟負責人中的弟弟與女性友人皆出面駁斥，但隨後兩段疑似「釘書針釘舌」案發現場的音檔卻曝了光，雖沒有畫面，但光聽現場的對話，還有疑似受虐哀嚎聲，都讓人頭皮發麻。

第一段26分鐘的音檔不斷出現男子怒罵、質問「李董才在那邊念，今天你還在那邊他媽繼續犯，故意的，你怎麼每天都這樣」、「早上沒有在那邊清醒，你怎麼每天都這樣」、「自以為出去，我給你帶24支出去，只裝9支，裝到你屁股裡面是嗎…」、「先打39，打輕，打不完，快一點，看什麼」、「你再不快點，X你媽的，X你媽的你在幹嗎」、「你那張嘴都不問，只留來說謊嗎，快點快點，還不快點你在幹嗎，再慢加3拳」。

在男子的怒罵聲中，還不斷傳來疑似打人的聲音和阿祥的慘叫聲，但若說26分的音檔人間煉獄的話，接下來1個小時40分的音檔就是「無間地獄」、「阿鼻地獄在人間」。

▲魔老闆殘虐、釘書機釘舌。（圖／翻攝臉書）

▲彭氏兄弟中的哥哥目前尚未對外說明。（圖／翻攝臉書）

1小時40分的音檔中，先是隱約聽到男子和女子的對話聲，還有疑似小彭老闆講電話談公事的聲音，之後是幾名男子討論工作的對話。從5：47開始，疑似小彭男：「他不知道阿，知道什麼，知道如何看人家做事，知道如何跟著XX打鼾喜憨兒阿，哈，講話，你知道什麼？」，阿祥則害怕的回答：「知道…沒有…沒有…沒有」（對方則一直催促，講大聲一點，講大聲一點），阿祥只好大吼：「沒有」。

疑似小彭：「…講話，你欠踹了是嗎？」阿祥：「沒有」。疑似小彭：「那個新人怎麼樣？」，阿祥則回：「有教他，會做阿，有教他怎麼接線阿，都有教他」。

疑似小彭：「態度怎麼樣，他的態度跟你的態度比起來？哪個比較好」，阿祥：「他比較好」。疑似小彭（大聲）：「講話阿，那你怎麼不講話，你自打嘴巴，再20下」、「你連一個新人都比不夠」，中途還發出「碰」的一聲，接著後方男子狂笑：「哈哈哈，對啊，連一個新人都比不過，沒錯」。

▲魔老闆殘虐、釘書機釘舌。（圖／翻攝臉書）

▲彭氏兄弟的弟弟已於稍早接受媒體訪問，並否認阿祥的全部指控。（圖／翻攝臉書）

疑似小彭：「再10拳，有問題嗎？」、「有什麼問題」，阿祥：「有、有大問題啊」，然後突然一聲疑似搧巴掌的「啪」，疑似小彭又更大聲問：「什麼問題啦」、「什麼大問題啊」，而阿祥則不斷回答：「有大問題啊」。

疑似小彭男：「我再問你最後一次，你再給我這樣回答，我就給你直接打下去了」，疑似小彭男不斷追問：「有什麼問題」，阿祥也不斷回答：「有大問題啊」，但恐怖的是，就在著緊張氣氛下，後方還有女子嬌笑的聲音傳來，兩相對比，實在諷刺。

接著，疑似小彭男又和阿祥不斷對話，對話間還不斷傳來疑似搧巴掌的「啪啪」聲，…小彭男：「你說他態度比你好，那你要怎樣」、「就打10拳啊」、「每講出1個缺點就打10拳…」，接著後方的男女還輕鬆自在的討論沐浴乳等話題。

疑似小彭再回頭問：「他都比你好，你要打幾下」、「他都比你好」、「我講什麼你給我回什麼」、「我再問你為什麼會比你好，你在跟我說教他做」，途中還穿插疑似揮拳、打巴掌的聲音，後方的男子插話「…在鬼扯…」，疑似小彭：「…就要打5拳啊，開始」、「快點」、「快點打5拳」、「叫你打還需要理由嗎？」、「扯謊還需要理由嗎？」、「就像你偷懶不需要理由」、「你不說謊會有今天這個結果嗎？沒有嘛，死性不改嘛」、「…現在打你嘴巴大於一切，你懂嗎？」。

長達1個多小時的音檔，讓所有聽的人都膽戰心驚，有膽小者的甚至嚇哭了，對話中不斷夾雜逼問、怒罵，還有疑似揮拳、搧巴掌的聲音，這段1個多小時的音檔中，最駭人聽聞的是後半段「釘書機釘舌頭實況」，音檔中隱約先聽到男子說「釘2根？明明就只有1根」，還傳出疑似釘書針的「咖咖」聲，接著阿祥疑似因舌頭受傷，發出「啊啊」、「嗚嗚」的聲音。

不過男子不放過阿祥，仍窮追猛打，「你這樣只有一根，你釘書針有人只釘1根的嗎？」、「那你這樣子要釘4根ㄟ」、「我看到就是釘1根而已啊」、「釘好釘滿啊…」、「你做就是偷好偷滿，那座處罰就是他X的能閃就閃」，但不論男子問了什麼，阿祥的舌頭已經痛到無法活動，也無法說出完整字句，只能以「啊啊」來做為回答。

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