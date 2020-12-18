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魔老闆殘虐5／雇主否認凌虐：合夥麻吉...簽本票是為督促上進

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▲魔老闆殘虐、訂書機訂舌。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲阿祥（化名）的老闆接受媒體採訪說，對阿祥感到很寒心，不懂為什麼真心相待換來絕情以對。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹最慘水電工阿祥，指控8年來被雇主壓榨，工時長、沒勞健保，連薪資都被苛扣，還被逼吃屎、多次毆打，甚至重傷昏迷，直到10月因被逼舌頭釘釘書針才讓事件曝光。對於阿祥的說法，彭姓雇主出面喊冤，說自己用真心對他，10多年還一直把對方當摯友，一起創業，擁有無法磨滅的革命情感，沒想到被阿祥上媒體爆料，讓他非常寒心。

工程行的雇主之一、小彭先生親上火線受訪，小彭先生說自己也很納悶，不知道到底發生何事，12月7日當天還打電會給阿祥媽媽詢問，為什麼你明明知道實情，還會鬧成這樣，小彭先生還反問「我們從高中到大學，你覺得我會對他這樣子嗎？」

▲魔老闆殘虐、釘書機釘舌。（圖／記者當事人提供）

▲小彭事後還傳訊給阿祥，仍堅持對方是他的好兄弟。（圖／當事人提供）

小彭說阿祥在工作中出太多包，曾經拜託他「那你能不能走掉好了，大家不要為難彼此」、「不要這樣對我可以嗎」，但是阿祥堅持要留下來，說要還他的恩情，小彭說，「事情發生到現在，最難過的是我，我全心全意為他付出，該給的都給，阿祥外面欠錢也是我幫忙還，從來沒有怨過任何一件事情，只希望他能好好工作」。

至於「打到住加護病房」，小彭先生說「我發誓都沒有，我發誓，我發誓我真的都沒有！」而本票這件事也是因為阿祥的媽媽說希望小彭用「勸導的方式」讓阿祥認真工作，因此「大家做做樣子」，小彭再次重申「真的，我完全沒有逼他，你要走隨時可以走」、「甚至可調攝影機，阿祥常常跑去外面買東西吃、買菸或幹嘛，我從來沒有約束過他」，頂多時間太晚，才會關心他。

▲魔老闆殘虐、釘書機訂舌。（圖／記者陳凱力攝）

▲小彭對於阿祥的指控完全否認。（圖／記者陳凱力攝）

小彭強調本票這件事「沒有，真的都沒有」、「簽完以後趕快撕掉，搞不好都有可能」，這件事情都沒有人在意，「我講真的，他是我朋友，這個東西他媽媽也知道，只是用來約束，讓他認真工作就好了」，不希望阿祥上班時間又去工地睡覺，或在工地睡到下午4、5點以後。

小彭說，阿祥犯的錯先前都有跟他媽媽說，「不明白一個真心對待的人為什麼被這樣弄」、「是因為我沒背景嗎？」、「是因為我比較好欺負嗎？」，我們是白手起家一起合夥，什麼背景都沒有，從無到有，從好幾個月沒領薪水開始做出來的，也沒有所謂的「沒發薪水」，小彭說「他是我最好的朋友，我不可能會對他做這樣的事情，就是因為跟他太熟，什麼都沒做紀錄，所以我後悔了，後悔我為什麼要留下他」。

而關於阿祥「2隻變形的耳朵」，小彭說，一直跟阿祥說，我們做工地的一定要小心，他常就是好幾天不洗澡，甚至公司樓上的沙發、房間，「都亂七八糟，都是我去清的」，小彭說，「不想家醜外揚，他不愛乾淨就算了，就想說做朋友的，幫他清、幫他整理，幫他幹嘛」，看到他耳朵發炎，還提醒阿祥「是不是黴菌感染，要不要去看個醫生」，但阿祥又說「沒事阿」。

小彭說，目前手中有的監視器畫面都沒有毆打、施暴的，只有阿祥在辦公室抽菸、看電腦、睡覺的畫面，「因為有革命情感，所以才留下他」、「所有的出遊照片都有，還幫他介紹女朋友」，真的不明白為什麼阿祥要這樣對他。

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