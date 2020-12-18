魔老闆殘虐4／被控施暴逼吃屎！友人現聲喊冤 痛批：真的超級衰

▲彭男的女性友人出面駁斥阿祥（化名）的指控，認為彭姓兄弟很衰小。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹最慘水電工，8年來被雇主壓榨，工時長、沒勞健保，連薪資都被苛扣，還被逼吃屎、多次毆打，甚至重傷昏迷，直到10月因被逼舌頭釘釘書針才讓事件曝光。對於水電工的說法，彭姓雇主的友人也出面為彭男喊冤，說彭用真心對他，10多年還一直把對方當摯友，一起創業，擁有無法磨滅的革命情感，沒想到被水電工上媒體爆料，讓他非常寒心。

記者致電到這間水電行尋找小彭老闆，接聽電話的是一位年輕女性，女子拒絕透露身分，僅說案子已經進入司法階段，會請律師處理，女子說，手頭上的證據足夠可以打翻阿祥，包含現場攝影機、公司攝影機、沒有拘禁他、更沒有打他，並非媒體所報導有凌虐情事，相關影片也會在偵查時交給檢察官。

女子說，他們才剛做完筆錄，相關畫面、截圖都是昨天(17日)才處理好的，也還沒交給警察單位，而對於阿祥的所有指控，都不是事實。女子說，阿祥並非長期遭受虐待的員工，他是這間水電行的股東之一，公司也將相關資料交給勞工局。

▲女子說，辦公室二樓也有房間，是阿祥自己不願意上樓睡。（圖／記者陳凱力翻攝）

女子說，阿祥佔有20萬的股份，他們與阿祥認識非常久，負責人彭先生與阿祥是10多年的好朋友，才會在創業後拉進阿祥，讓他成為公司的一份子，絕非他口中說的「被虐員工」，女子說，釘書針事件爆出他們也覺得狀況外，目前也交由律師處理。

女子說，公司有給阿祥薪水，還有薪資單簽名的證據，至於薪水多少，則交給勞工局調查。另外阿祥還對媒體說自己被雇主打到進加護病房，女子也否認，還說阿祥當時請領保險時的理由是在工地被其他人打，阿祥回到公司後，公司看他「呼吸感覺怪怪的」、「好像喘不過氣」才趕快送他去醫院，當時警方也有製作筆錄。

女子說，如果真如阿祥所說，被吊起來打到住加護病房，出院後回休養2個月的期間也可以去報警，去告公司傷害，為什麼休養2個月還會回去？女子還說「沒有本票這種東西」，因阿祥是一個會說謊的人，會把公司的材料丟掉，公司才希望他好好認真工作，才故意拿本票嚇唬阿祥，阿祥的媽媽也知道這件事，媽媽希望兒子上進，也配合公司演出。

另外，阿祥指控被老闆逼吃狗屎一事，女子說，他自己從襪子拿出這個東西，這樣有什麼證據說我們逼他吃狗屎？有證明嗎？有舉證嗎？女子激動的表示「我們才是真的受害人」。

「我們非常冤枉」、「負責人兄弟真的很無辜、真的超級衰小」女子說，自己和彭男也認識很久，與阿祥也認識、共識過，因為相交10幾年，顧及朋友情，否則早就對他幹嘛，不用像現在鬧到媒體上搞這麼大，痛批阿祥是「預謀犯案」，還說，如果阿祥真的被虐待、被毆打，為什麼在一樓睡覺的時候不偷跑？

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