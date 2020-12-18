　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

魔老闆殘虐4／被控施暴逼吃屎！友人現聲喊冤 痛批：真的超級衰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲魔老闆殘虐、釘書機訂舌。（圖／記者陳凱力攝）

▲彭男的女性友人出面駁斥阿祥（化名）的指控，認為彭姓兄弟很衰小。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹最慘水電工，8年來被雇主壓榨，工時長、沒勞健保，連薪資都被苛扣，還被逼吃屎、多次毆打，甚至重傷昏迷，直到10月因被逼舌頭釘釘書針才讓事件曝光。對於水電工的說法，彭姓雇主的友人也出面為彭男喊冤，說彭用真心對他，10多年還一直把對方當摯友，一起創業，擁有無法磨滅的革命情感，沒想到被水電工上媒體爆料，讓他非常寒心。

記者致電到這間水電行尋找小彭老闆，接聽電話的是一位年輕女性，女子拒絕透露身分，僅說案子已經進入司法階段，會請律師處理，女子說，手頭上的證據足夠可以打翻阿祥，包含現場攝影機、公司攝影機、沒有拘禁他、更沒有打他，並非媒體所報導有凌虐情事，相關影片也會在偵查時交給檢察官。

女子說，他們才剛做完筆錄，相關畫面、截圖都是昨天(17日)才處理好的，也還沒交給警察單位，而對於阿祥的所有指控，都不是事實。女子說，阿祥並非長期遭受虐待的員工，他是這間水電行的股東之一，公司也將相關資料交給勞工局。

▲魔老闆殘虐、訂書機訂舌。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲女子說，辦公室二樓也有房間，是阿祥自己不願意上樓睡。（圖／記者陳凱力翻攝）

女子說，阿祥佔有20萬的股份，他們與阿祥認識非常久，負責人彭先生與阿祥是10多年的好朋友，才會在創業後拉進阿祥，讓他成為公司的一份子，絕非他口中說的「被虐員工」，女子說，釘書針事件爆出他們也覺得狀況外，目前也交由律師處理。

女子說，公司有給阿祥薪水，還有薪資單簽名的證據，至於薪水多少，則交給勞工局調查。另外阿祥還對媒體說自己被雇主打到進加護病房，女子也否認，還說阿祥當時請領保險時的理由是在工地被其他人打，阿祥回到公司後，公司看他「呼吸感覺怪怪的」、「好像喘不過氣」才趕快送他去醫院，當時警方也有製作筆錄。

女子說，如果真如阿祥所說，被吊起來打到住加護病房，出院後回休養2個月的期間也可以去報警，去告公司傷害，為什麼休養2個月還會回去？女子還說「沒有本票這種東西」，因阿祥是一個會說謊的人，會把公司的材料丟掉，公司才希望他好好認真工作，才故意拿本票嚇唬阿祥，阿祥的媽媽也知道這件事，媽媽希望兒子上進，也配合公司演出。

另外，阿祥指控被老闆逼吃狗屎一事，女子說，他自己從襪子拿出這個東西，這樣有什麼證據說我們逼他吃狗屎？有證明嗎？有舉證嗎？女子激動的表示「我們才是真的受害人」。

「我們非常冤枉」、「負責人兄弟真的很無辜、真的超級衰小」女子說，自己和彭男也認識很久，與阿祥也認識、共識過，因為相交10幾年，顧及朋友情，否則早就對他幹嘛，不用像現在鬧到媒體上搞這麼大，痛批阿祥是「預謀犯案」，還說，如果阿祥真的被虐待、被毆打，為什麼在一樓睡覺的時候不偷跑？

►Longchamp經典水餃 百搭萬用 

►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

►魔老闆殘虐2／強逼演出「吞屎秀」　綁成「人肉沙包」吊打進加護

►魔老闆殘虐3／虐與被虐的畸形依附　醫：鬼打牆特質有跡可循

ET快訊
替愛女送晚餐　《型男大主廚》郭主義目睹她後陽台輕生
《型男大主廚》古錐師愛女生前美照曝 　「妳好殘忍」全家痛哭
快訊／《型男大主廚》名廚師　愛女驚傳家中輕生
雪隧BMW火燒車！　車頭全毀濃煙狂竄回堵5公里
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

替愛女送餐！《型男大主廚》郭主義目睹她後陽台輕生…淚喊：為什麼

P+職籃球員捲風暴…領航猿總教練黑歷史曝光！吵架竟當街暴揍女友

魔老闆殘虐5／雇主否認凌虐：合夥麻吉...簽本票是為督促上進

男大生上傳170張各國蘿莉不雅照　美政府盯上通報...檢警抓到人了

爽偷百萬名牌包、珠寶！豪宅保全「找鎖匠開門」　3度闖貴婦家

快訊／《型男大主廚》古錐師愛女「家中輕生」！悲喊：跟我開玩笑

北市警辦命案後想買屋！拿死者資料給仲介避買凶宅　一查神巧合

雪隧火燒車畫面曝！BMW車頭全毀濃煙狂竄　車潮回堵5公里成停車場

快訊／北市信義區民宅竄火舌！超濃黑煙狂冒　警消灌救中

魔老闆殘虐4／被控施暴逼吃屎！友人現聲喊冤 痛批：真的超級衰

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

替愛女送餐！《型男大主廚》郭主義目睹她後陽台輕生…淚喊：為什麼

P+職籃球員捲風暴…領航猿總教練黑歷史曝光！吵架竟當街暴揍女友

魔老闆殘虐5／雇主否認凌虐：合夥麻吉...簽本票是為督促上進

男大生上傳170張各國蘿莉不雅照　美政府盯上通報...檢警抓到人了

爽偷百萬名牌包、珠寶！豪宅保全「找鎖匠開門」　3度闖貴婦家

快訊／《型男大主廚》古錐師愛女「家中輕生」！悲喊：跟我開玩笑

北市警辦命案後想買屋！拿死者資料給仲介避買凶宅　一查神巧合

雪隧火燒車畫面曝！BMW車頭全毀濃煙狂竄　車潮回堵5公里成停車場

快訊／北市信義區民宅竄火舌！超濃黑煙狂冒　警消灌救中

魔老闆殘虐4／被控施暴逼吃屎！友人現聲喊冤 痛批：真的超級衰

頂新和德年度文化盛會　文資專家齊聚共探傳統工藝保存與傳承

香濃顆粒太犯規！桃園超低調手作早餐　在地人最愛芋泥丹麥麵包

高雄捷運拚建設發展！首宗橘線O4站聯開案招商說明會　25家企業熱烈參與

冬季更容易長痘痘4大原因！愛吃麻辣鍋、熱奶茶要注意

板橋隱藏版美食！銅板價鵝肉飯超涮嘴　限量版掛爐燒鵝賣完就沒

男星家9點後不准洗澡！護理師妻怨：晚回只能洗重點部位

鬆獅不愛拍照！等媽領包裹也「1號臭臉」抗議　網見亮點全笑噴

嫦娥五號打2次「太空水漂」　精準落差僅500米！

地底傳慘叫聲！土耳其消防員徒手挖出「超美三花貓」　獲救後狂吃

樂天展現誠意賴鴻誠沒理由拒絕　「感謝我這塊玉被發現」

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

即／《型男大主廚》古錐師愛女家中輕生

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

4分35秒當街砸車砍人片曝　他滿身血重傷送醫

年度山難創新高！他們都撐過1個月

外籍男北市府廣場輕生！地上手寫最後遺言

SBL也有！職籃球星不雅片擴大20人受害　60段外流

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

獨／北市府前廣場驚傳男子輕生！高懸半空已氣絕

14辣妹包廂露奶　陪酒嗨翻8男客

中橫奇蹟男家屬今送獵人50萬獎金

更多熱門

相關新聞

魔老闆虐與被虐畸形依附　醫：有跡可循

魔老闆虐與被虐畸形依附　醫：有跡可循

新竹一名男子多年來不斷被雇主壓榨、施虐，工作時動不動就拳頭相向，甚至將他吊起來毒打到昏迷送加護病房、強逼男子用釘書機穿過舌頭、怒罵男子「狗改不了吃屎」而逼著男子去撿拾雇主、家犬的屎，強迫他吞下，被害人敢怒不敢言，還被雇主成功洗腦「因為你犯錯，所以需要被處罰」，實在令人不解。

魔老闆強逼「吞屎秀」　綁成人肉沙包吊打進加護

魔老闆強逼「吞屎秀」　綁成人肉沙包吊打進加護

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

太殘忍！湖北貓遭挖雙眼頭頂剝皮

太殘忍！湖北貓遭挖雙眼頭頂剝皮

包裹釘廣告「千元衣服毀了」　宅配只賠280！

包裹釘廣告「千元衣服毀了」　宅配只賠280！

關鍵字：

魔老闆殘虐釘書機訂舌吞屎吃屎虐待

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

即／《型男大主廚》古錐師愛女家中輕生

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面