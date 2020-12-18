魔老闆殘虐2／強逼演出「吞屎秀」　綁成「人肉沙包」吊打進加護

▲阿祥說，紅圈是狗屎，藍圈是老闆的屎，他偷藏了幾次屎，成功躲過魔老闆的摧殘，在打包回家的時候，不小心將屎帶回家，才被家人發現。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

被稱為有史以來最慘水電工的阿祥，歷經老闆慘絕人寰的8年施暴，終於在10月間被強逼「釘書機釘舌頭」曝了光，阿祥在家人的陪同下前往警局報警，面對阿祥8年來生不如死，連員警都不禁鼻酸，不敢相信這個世道竟然還有這種無仇恨的變態施暴。

除了10月那次的釘書機釘舌頭外，8年來阿祥挨的揍不下數百次，阿祥說自己平均2、3天要被打罵一次，通常是揮拳頭，有時候也會拿電纜綁成束朝他狂鞭，最嚴重的那次還打到阿祥當場昏迷，在加護病房躺了1、2周，又休養了一兩個月才恢復。

說起那次阿祥仍心有餘悸，他說2018年12月間，自己因為「說謊」而被老闆處罰，他雙手被吊掛在天花板的梁柱上，對方拿起綑成一束的電纜不斷朝他腹部、下體揮打，他痛得直喊求饒，可對方完全聽不進去，直到他失去意識，送到加護病房，被診斷橫紋肌溶解症。

▲阿祥身上的這道疤，就是之前被打到進加護病的時候留下來的。（圖／記者陳凱力攝）



阿祥的媽媽接到院方通知趕去，根本不曉得發生什麼事，更不知道兒子長期以來一直被凌虐，阿祥被對方握有「把柄」也不敢回家訴苦，就這樣一個人熬了8年。

「不是要留，是跑不了！」阿祥說，8年來老闆不斷挑出他的工作失誤，以害公司損失為由，逼他簽下本票，從50萬、100萬、150萬，到最後變成200萬，每簽下新的金額，老闆會「大發慈悲」把舊的那張本票撕掉，問題是本票金額越簽越大，靠著每2、3天1000元的飯錢，根本還不清。

▲在加護病房那次還有緊急洗腎，後來阿祥的身上就產生許多像黑斑的黑色素沉澱。（圖／記者陳凱力攝）

阿祥說，期間不是沒想過要跑，但是擔心禍及家人，害怕老闆拿著本票找媽媽「子債母還」，有一次，他帶著刀子偷偷跑出門，想要在外面「一了百了」，可是又想到自己死了，媽媽怎麼辦，家人會傷心，更慘的是家人也拿不出200萬幫他還債，只好繼續苟延殘喘著，「想活活不了、想死死不掉」，對阿祥來說，活著的每一天都是無間地獄。

老闆握有200萬的那張本票，幾乎成為阿祥的「緊箍咒」，對方還放話，如果阿祥跑了，就把本票交給「江湖人」處理，反正他們可以不要錢，只要看到阿祥被黑道斷手斷腳就好。因此阿祥不要說偷跑，連去勞工局、警局檢舉都不敢，就怕勞工局還沒開始查，自己已經被黑道挑斷腳筋了。

▲阿祥曾經想走上絕路一了百了，但是想到家人會傷心，又害怕老闆拿著本票找上家人還債，因而打了退堂鼓。（圖／記者陳凱力攝）

阿祥媽媽說，每年報稅的時候都會收到扣繳憑單，今年30多萬，去年20多萬，但是直到最近，她才知道，兒子根本沒有拿到「正式薪水」，所謂「影響公司收入」、「害公司受到損失」也都是老闆說了算，根本沒有經過第三方公正計算，隨老闆漫天喊價，說50萬就50萬，說100萬就100萬，可憐的阿祥，連為自己僅靠著2、3天1000元的飯錢過活，連「存錢為自己贖身」都是妄想。

若說苛扣薪資是無良、動手施虐就是變態，但除了無良、變態，阿祥的老闆還有更慘絕人寰的處罰手段。阿祥說，某次自己犯了錯，被老闆大罵「既然你狗改不了吃屎，那就去吃屎好了」，要求阿祥去挖出狗籠的狗屎不夠，連老闆拉出來的屎都叫阿祥去撿回來，強逼他吃下去，而魔老闆就在一旁親自坐鎮監督。

▲阿祥說，老闆常常對他的臉頰揮拳頭，兩個耳朵就是這樣被打爛的。（圖／記者陳凱力攝）

問他「老闆逼了你吃幾次」，阿祥說「很多次」，記者不敢相信，再重複確認了一次「老闆逼你吃很多次屎，每次你都吃下去？」沒想到憨直的阿祥竟還回說「第一次老闆看著我吃，所以我只好吃下去，後來幾次老闆沒看到，我就偷偷藏起來」，一旁的親友見阿祥因善良被一次次無底線的欺負，氣得眼眶都紅了，痛罵對方「根本不是人」。

▲阿祥靠2張薄毯度過寒冷的冬天。（圖／記者陳凱力攝）

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