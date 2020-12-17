芭蕾舞團染疫停演風波　莊人祥揭問題根源：自主管理期間不應演出

▲莫斯科古典芭蕾舞團來台演出，不料至今累計8名團員確診，所有演出取消。（圖／聯合數位文創）

記者洪巧藍／台北報導

莫斯科古典芭蕾舞團累積8人確診，所有演出取消，其餘團員列接觸者居家隔離，引起一連串軒然大波。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明點出問題關鍵，藝文活動來台必須遵守14天居家檢疫加上7天自主健康管理，後續才可以進行演出，然而本次芭蕾舞團登台時間落在自主健康管理期間，才會有後續採檢、確診等狀況發生。

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▲指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／記者黃國霖攝）

根據文化部公布「藝文人士疫期期間來台作業說明」規範，所有國家核准入境從事藝文活動之藝文人士，須配合14天居家檢疫及7天自主健康管理之防疫措施；至於未能配合14天居家檢疫及7天自主健康管理之防疫措施者，得參照「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫作業規範」專案處理。

然而莫斯科古典芭蕾舞團循一般模式來台，沒有申請專案，自然應遵守14天居檢+7天自主健康管理，但主辦單位規劃卻是在14天居檢結束時安排採檢，解除隔離2天即登台演出，此時仍屬於自主健康管理期間。莊人祥表示，自主健康管理有要求避免到人多大眾聚集場所，且外出應該配戴口罩，舞團登台演出勢必違反規定，依《傳染病防治法》可處分1萬至15萬元罰款。

▲莫斯科古典芭蕾舞團。（圖／聯合數位文創）

就在芭蕾舞團自費採檢前，指揮中心才得知該團登台演出時間是在自主健康管理期間，後來發現4名確診者，指揮中心緊急循藝文專案模式讓其他團員再次採檢，然而這些團員已從檢疫旅館出關移往一般旅館，期間也有自由行動、進行綵排，意味有相互接觸，也因此，一旦有確診者演出場次得全數喊停，結果在今日又發現4名確診者。

莊人祥表示，由於沒有登台表演，該團演出並未違反自主健康管理規定，不用挨罰。但如果經過14天+7天檢疫，基本上就無須再採檢，也因此，若芭蕾舞團到台灣時間更充裕，就不會引起這麼多後續事件，本次則當為記取經驗。

至於舞團成員在台2次採檢都是由台北榮總進行，傳出經紀人質疑檢測結果，莊人祥回應，目前確診的團員Ct值偏高，病毒量低，顯示都是感染一陣子，相信這些人沒有傳染力，但可能處於時陰時陽狀態，這是病毒核酸檢驗的限制。

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