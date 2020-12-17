台北福華今晚6點送走俄舞團44人！業者：消毒、接觸員工居家隔離

▲原先入住台北福華的44人，今晚6點後會移到指定場所檢疫。（圖／聯合數位文創）

記者周姈姈／台北報導

中央流行疫情指揮中心16日公布4名莫斯科古典芭蕾舞團成員確診，而今日經過二採後，剩餘的48名成員其中又多了4位確診，至今共累積8名，而這48人原本住在台北福華飯店，目前根據最新消息指出，今晚6點今日新增的4位確診病患會移到台北醫學院附設醫院隔離，剩餘44位將移至指定場所集中檢疫。

台北福華飯店表示「目前已由大安分局外事科協助，今天新增的4位確診稍早已經到台北醫學院附設醫院隔離，剩下的44位今晚6點之後會搬移到疫情指揮中心場所集中檢疫，會由2輛公車接送，車上皆採梅花座。」

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稍早本站新聞《俄舞團44人隔離處在福華飯店 黃珊珊：希望一致到集中檢疫所》指出，台北市副市長黃珊珊表示，如果這些人沒辦法在原本的福華飯店有妥善照顧，還是希望一致到集中檢疫所，而台北福華則是認為自己本身就不是防疫旅館，無法有妥善的醫療照顧能力，而且也擔心造成員工或消費者恐慌，所以堅持立場一定要請中央將這44人全送至指定地點集中檢疫。

經過中央和政府多次溝通後，決議今晚6點開始就將這44人載至指定地點集中檢疫，台北福華飯店表示，這44人在飯店中都住同一個樓層，等到他們離開後，會在該樓層以及上下各一樓做深層消毒，有接觸到這些人的員工也會進行居家隔離，一切都依中央安排。

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