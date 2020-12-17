求職騎士不熟路況又暴衝　迴轉噴進民宅…彩券行差點被打包

▲位於新竹市的一家彩券行，16日下午被突然衝進店內的機車撞壞大門。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一家彩券行16日下午在營業時間突然被一台機車從門外撞進店內，老闆娘嚇得心臟差點停止，直唸「阿彌陀佛」壓驚，警方說，整起意外僅有騎士輕微皮肉傷，彩券行的玻璃門毀損，不過由於雙方已達成和解，因此警方也就此結案。

彩券行老闆娘說，16日下午，自己正在櫃檯內顧店，突然一台機車從門外衝了進來，老闆娘自己也差點被波及，驚魂未定的她，手中撫胸，頻唸「阿彌陀佛」、「佛祖保佑」，幸運撿回一條小命的老闆娘也未為難騎士，沒多久就和對方和解。

警方說，騎士是一名外地來新竹找工作的年輕男子，無酒駕，因路況不熟，原本是要準備迴轉的，後來不知道什麼事造成機車突然暴衝，三角點的彩券行首當其衝被波及，還好老闆娘正在櫃檯後，還有多一層緩衝，才未被撞上，由事本案雙方已達和解，警方也就此結案。

▲▼還好有櫃檯擋住，老闆娘才沒有受傷。

▲彩券行的門被撞壞了一片。

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