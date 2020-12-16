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逆子縱火母亡姊重傷　出庭痛哭「頭叩桌」...父心軟：還是會接納他

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▲▼初四彩券行疑遭縱火！新店母女受困火場　母已無呼吸心跳。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲林男放火後，被猛烈火勢嚇傻落跑，導致姊姊嚴重燒傷、母親慘死屋內。（圖，資料照／記者陳豐德翻攝）

記者羅志華／台北報導

林姓男子懷疑姊姊對父親說他壞話，於1月間提了7公升多的汽油，在自家彩券行潑灑嗆聲，姊姊於衝突中抓椅子砸向林男，讓他當場抓狂點火，最後導致姊姊嚴重燒傷、行動不便的母親慘死。北院16日開庭，林男當場對姊姊及父親痛哭道歉，甚至將頭「碰一聲」重重叩在桌面。林父表示，雖然對兒子有些害怕，「但還是希望有人替他送終」，本案將於12月31日宣判。

在押的林男今日於庭上，對殺人等罪行全部認罪，陳述意見時，更激動起立向旁聽的父親及姊姊痛哭道歉，「我真的好想家人，很懷念以前一家吃飯的場景，真的沒有想殺人的意思」，並當庭磕頭道歉。

林父受訪表示，兒子少年時就有精神問題，品行雖不壞，平時也相當膽小、無法獨處，但只要情緒一來常常暴衝，母親從小也比較慣著他，事件發生後，不說鄰居、連家人都對他相當害怕，「但畢竟是家人，只要他能穩定下來，我還是會接納他回家。」

▲林男縱火燒新店彩券行害死母親。（圖，資料照／記者游宗樺翻攝）

▲林男到案後供稱，「只是想嚇嚇人」，16日出庭，向父親及姐姐痛哭磕頭道歉。（圖，資料照／記者游宗樺翻攝）

林男對法官判刑沒有意見，僅擔心爸爸會在他關押期間過世；林父則表示，兒子雖故意對姊姊犯刑，但對母親部分是過失，希望法官明察，表明「老了也還會需要兒子」，林男聽到這段又不禁低頭痛哭，本案將於年底宣判。

林男於1月間在新店自家彩券行，潑汽油嗆聲「同歸於盡」，並在與姊姊衝突的過程中衝動點火，霎時間室內大火燃起，讓他嚇呆落跑，最後造成姊姊重度燒傷、母親不幸身亡；林男到案後供稱，只是想「嚇嚇他們」，沒想到會這樣。

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