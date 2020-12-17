驚悚撞擊瞬間曝！國道3號「聯結車煞不住」猛撞5車　釀1傷回堵5km

記者陳凱力、林昱萱／新竹報導

新竹國道三號寶山路段17日上午8時許，發生一起連環撞意外，事發當時一輛聯結車疑似未注意到前方塞車，因此煞車不及，造成連續追撞5車的車禍，並造成一人受傷的慘劇，而稍早驚悚撞擊畫面也隨之曝光。

這起事件發生在17日上午8時15分，事發當時國道3號南向97.5公里處，發生一起6車連環撞，經查發現，應是年約28歲的薛男駕駛聯結車，疑似未注意車前動態，因此撞擊前方五部小客車，並造成其中一輛小客車之駕駛人輕傷。

▲ 國3寶山段連環車禍。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）