消防隊社區大學防火宣導　退休教授、公務員收穫滿滿

▲屏東縣麟洛消防分隊到屏東市楠仔樹腳社區大學上防火逃生課程，學員們感到收穫滿滿。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市楠仔樹腳社區大學校長黃昌源17日邀請消防局麟洛分隊分隊進行防火宣導，增加學員們消防常識，並經由住宅用火災警報器推廣，讓他們了解無形災害的威脅，建立防災概念；學員認真聽講，並經由實際演練、有獎徵答的互動，反應熱絡，收穫良多。

▲▼麟洛消防分隊長汪明華。

擔任講師的麟洛消防分隊長汪明華表示，公共場所室內消耳栓上有報警綜合盤，強壓下去，警鈴作響；家裡未安住宅用住警器，叫醒家人逃生；拿滅火器或室內消防栓的門打開，水帶拉出滅火。

▲▼上課、體驗滅火。

在逃生方面，必須採取低姿勢沿牆壁往下，確保兩方向避難出口位置，遇有高溫、濃煙勿強行通過；而至公共場合，要先注意避難逃生圖，掌握安全門、緩降梯及緊急出入口、緊急避難梯間等處所位置，這些處所，切勿推放雜物，妨礙人員逃生，確保安全。

在場聽講的學員有88位，年紀最大的88歲，最年輕33歲，有退休教授、公務人員，他們都認真在學習，學到難得防災課程，相當興奮。

屏東縣政府消防局第一大隊陳弈大隊長表示，預防勝於搶救，安裝住宅用火災警報器火災時將引起民眾的注意，及早發現且正確防災的概念，居家的火災案件是可以預防的，平時須充實居家防災的觀念，或是下載屏東防災通APP知曉最新防災資訊，都是預防火災災害發生的利器，如此一來民眾生命財產的安全才能得以確保，期盼往後不再有憾事發生。

▲Her今天賣包包！推出不受年齡限制、人人都愛的Longchamp尼龍包厚尼龍水餃包、厚尼龍旅行袋

皆為原價6100元，特價3999元

