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長榮大學校長致師生一封信　「2大措施」承諾改善！提議草叢改水泥地

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▲台南市長榮大學校長李泳龍，１日發出致師生一封信，信中除對鍾姓女大生不幸事件表達悲痛致歉之意，並說明校方將立安全防護網，守護全校師生安全。（圖／翻攝自長榮大學官網）

▲台南市長榮大學校長李泳龍，1日發出致師生一封信，信中除對鍾姓女大生不幸事件表達悲痛致歉之意，並說明校方將建立安全防護網，守護全校師生安全。（圖／翻攝自長榮大學官網，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮大學校長李泳龍，1日深夜11時多發出致師生一封信，信中除對鍾姓女大生不幸事件表達悲痛致歉之意外，並說明校方除將全力配合協助鍾生家屬來台後的所有相關事宜，協助家屬聘請律師釐清案情，追究民、刑事責任外，也採取改善校安新措施，讓師生免於恐懼，守護師生安全。

李泳龍校長信中指出，首先為10月底發生令人心痛的學生安全事件，為校園與社會帶來的紛擾，深深一鞠躬表達最誠摯的歉意。對此不幸事件，學校除已積極配合警方調查外，也進行了許多後續工作。懇切期盼透過此信，跟師生們進行說明因應此事件學校所將採取的一切改善措施。

▲台南市長榮大學校長李泳龍，１日發出致師生一封信，信中除對鍾姓女大生不幸事件表達悲痛致歉之意，並說明校方將立安全防護網，守護全校師生安全。（圖／翻攝自長榮大學官網）

李泳龍校長說，學校承諾協助家屬來台後的所有相關事宜，也已協助家屬聘請律師釐清案情，並追究民、刑事責任。學校已於11月1日與大潭派出所、大潭里里長、武東里里長共同討論決議，在師生通學常態路段上，將增加裝設監視器、照明設備並定期檢修，而在夜間安全巡守部分，將由學校、警方、社區三方共同合作，從晚間6時到凌晨2時，定期展開社區巡邏。

校方協調大潭派出所、歸南派出所、歸仁分局警備隊在原有巡邏路段擴大範圍及頻率。大潭及武東里聯合組成的夜間巡守隊，也將提早開始巡守，並擴大巡守路線與頻率。學校亦組成巡守隊，除每日值班教官外，另增加兩名巡守教官及兩名警衛，四名人員協同社區與警方，進行校內及校外環境的夜間巡邏。▲台南市長榮大學校長李泳龍，１日發出致師生一封信，信中除對鍾姓女大生不幸事件表達悲痛致歉之意，並說明校方將立安全防護網，守護全校師生安全。（圖／翻攝自長榮大學官網）

學校與警方將更密切合作，警方將隨時告知學校周遭環境中的可疑人事物，學校會依此加強校園宣導與提醒。同時學校也會重新審視校安通報機制，加強與警方溝通聯繋，以遏止犯罪發生。

李泳龍校長指出，學校已啟動關懷師生心理輔導的協助，亦已啟動諮商輔導，諮商中心及校牧室都將持續關懷全校師生，並設立專門電子信箱icare@mail.cjcu.edu.tw，供師生反應相關事宜。

此外，將持續與台鐵局及相關政府單位討論，除強化周邊照明設備外，建議將原本雜草叢生地改為水泥地，避免潛藏危機，更將增設緊急呼叫按鈕系統，也將針對校園內外的學生行動、生活圈建立安全分級系統（危險級數分紅區、黄區、綠區），建立分級鳥瞰圖發布、公告，供所有師生及社區居民參考。

李泳龍校長表示，以上措施,或許是亡羊補牢，卻可以盡校方的努力來建造一個對師生而言更安全的學習環境。或有不足之處，懇請大家貢獻智慧建議，學校願謙卑虛心聆聽。

李泳龍校長說，同學遭受不幸，對我們全體師生是難以承受的哀痛與打擊，但是我們沒有懷憂喪志的權利與時間，因為仍有眾多師生的安全與免於恐懼的自由需要全心全意投入去維護。唯有化悲憤為力量，戮力透過與政府、社區的共同合作，積極營造讓孩子回家的路能更安全平安。期盼透過動員校內外的力量所組成的安全防護網，能保護師生與居民，讓師生與居民能安心學習與生活。

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