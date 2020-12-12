麟洛國小園遊爆竹煙火防火防災宣導　學童收穫良多

▲屏東縣消防局麟洛消防分隊到麟洛國小做防火防災宣導。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣麟洛鄉麟洛國小12日早上分舉辦全校各種得獎表揚大會及園遊會；麟洛消防隊於校園內設置攤位，實施各種防火防災有獎徵答及CPR操作，讓民眾參與活動的同時，也能學到消防常識，達到人人防火防災理念。

▲▼麟洛消防分隊防火防災宣導。

園遊會由校長吳進源、立委莊瑞雄帶領下正式拉開序幕，學校精心安排學生，表演各種客家歌謠、舞曲及戲劇等，非常熱鬧逗趣。當中穿插同學得獎表揚，在師長的帶領下，一一介紹得獎模範生，不只學業上積極進取，在待人處事上總是謙虛有禮，成為全校模範。

會場則設置趣味闖關及飲食等各式各樣攤位。消防隊攤位則由王炫凱小隊長及義消分隊林千田分隊長帶隊，在攤位上懸掛宣導布條、宣導看版、免費宣導單等。

內容有2021年消防節防火週防火宣導影片及防火週主題、居家用火用電使用要領、住宅用火災警報器推廣、防災通APP介紹、場所明火表演申請注意事項、施放天燈、爆竹煙火、防範CO中毒等安全注意事項，以及救護車資源珍惜使用宣導、CPR+AED教學、防溺山難安全注意事項、義消招募，讓民眾享受活動之餘，也學習到許多消防安全相關常識。

屏東縣政府消防局第一大隊陳弈大隊長表示，預防勝於搶救，平時大家做好防火觀念，或是下載屏東防災通APP知曉最新防災資訊，都是預防火災災害發生的利器。如家中有安裝住宅用火警警報器，更能在火災發生時提早避難逃生，確保生命財產安全。

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