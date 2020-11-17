防憾事！教育部列8項提醒各校長　潘文忠：雞婆一點拉住想離開的人

▲教育部長潘文忠與台大醫院心身科主任廖士程談校園輕生事件。（圖／翻攝自潘文忠臉書）

記者崔至雲／台北報導

近期校園學生輕生憾事頻傳，除了日前台大及淡江大學學生墜樓事件外，成大與海洋科大昨晚至今晨又傳出3名學生輕生。教育部長潘文忠日前在臉書發影片，大家多「雞婆一點」主動關心，可能在偶然拉住想離開的朋友。

潘文忠提到，人與人彼此間的連結，是心理非常重要的力量來源。只要雞婆一點、主動關懷關心，可能只是簡單一個即時問候「吃飽了嗎？」都能夠為周遭創造暖流，這樣的正面的效應會像漣漪般擴散，更可能在偶然中拉住一位朋友。

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潘文忠強調，最近在社群上、媒體上有非常多朋友非常關心這幾起事件，但可能因密集的關注討論，讓許多在困境中的朋友們備感壓力，甚至相繼模仿，產生「維特效應」。因此呼籲，可以多一些默默關心或主動關懷，取代公開轉傳討論，相信會大幅減少周邊親友情緒上的負擔。

▲教育部長潘文忠堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，潘文忠也提醒，當身邊有不幸的意外發生時，親朋好友、師長、心輔老師可能會有罪惡感或壓力情緒，也呼籲大家落實不怪罪文化，多給予身邊的伙伴支持陪伴；此外，無論是社群媒體、教育現場的夥伴或各行各業的朋友，都可以在自己的崗位上，多幫一點、多關心一些，可以陪伴更多親友走過困難。

對於輕生事件頻傳，教育部日前已緊急傳訊給各級學校的校長，要求加強預防自傷自殺作為，包含：

1、教師主動關懷多與學生見面談話，設置學生求助管道，協助處理有自殺、自傷傾向學生之諮詢服務，使學生可獲得協助之資源，同時請各校提供教職員工心理諮商協助資訊。

2、請學校主動提供並宣導心輔中心提供之服務，讓有緊急需求的同學於上班時間是可以直接尋求協助，必要時夜間可以聯繫校安中心，緊急事件可以聯繫校警隊，亦可尋求校外資源（24小時安心專線:1925、生命線1995或1980、警消110或119）。

3、近日事件可能會誘發維特效應（模仿效應），請通知導師主動關懷近日有顯著情緒變化學生。

4、請學校宣導及避免轉傳相關新聞與訊息，尤其是顯著負面渲染的部落客或網路貼文、相關圖片。

5、積極推動校園心理健康促進工作，以強化學生身心教育及輔導工作之專業性，營造溫馨而健康的學習環境。

6、請學校討論如何擴大及健全學生關懷網絡，如辦理自殺防治守門人培訓計畫，將家長納入。

7、落實校園安全檢核、校園安全地圖及相關安全防護機制與措施。

8、請強化各校（館）舍頂樓管制，建議高樓層加裝符合消防規範之門禁管制系統及警報感應設施。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995