陽明交大3位校長候選人公布治校理念　明年1/10結果出爐





▲陽明交大首任校長3位候選名單，包括林一平（左）、林奇宏（中）、李友專（右）。（圖／翻攝網路）

記者崔至雲／台北報導

國立陽明交通大學將於明年2月正式成立。該校首任校長遴選小組已確定三名候選人符合資格，包含北醫大特聘教授李友專、交大終身講座教授林一平及交大台灣聯合大學系統副校長林奇宏等3位候選人，3位將於12月14日晚上6時在陽明大學、12月16日晚上6時於交通大學召開治校理念說明會，並預計明年1月10日選出新校長。

國立陽明交通大學首任校長遴選小組在官方網站公告三名候選人的基本資料及治校理念，供外界檢視。

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林奇宏的治校理念是，交大與陽明同為台灣頂大，合校初衷，至少包含深耕與開創兩個面向。他主張，校區間除提供交通服務，可透過科技實時連結，開發新穎教學模式和行政單位的行動服務。他也表示，合校進程要由下而上傾聽，決策機制透明化。

林一平主張改造傳統大學直線型的行政流程，改成垂直、水平的矩陣式行政流程。垂直端以副校長為主幹，保有陽明、交大優異本質，和兩校傳統；水平則以教務長等一級行政主管為主幹，橫跨校區和醫院群的合作和整併，並由校長肩負全責。未來也將建置資訊長，建立跨校區的資通訊研發共同管溝，支撐全校性的大數據中心及AI中心，以強大的彈性運算支援所有學院及智慧醫院。

李友專主張，展開未來5至10年結合醫療、科技與人文新願景，以互補互助前提擘畫短、中、長期發展藍圖。同時，打破現有學制窠臼，爭取成立學士後醫學系、強化生物醫學與理工社科之跨領域博士養成。

依遴選小組決議，預定於12月23日及24日兩日，由到校服務滿一年以上之編制內專任教師、研究人員及專業技術人員，針對第一階段校長候選人行使同意權，通過同意權門檻者為第二階段校長候選人。第二階段校長候選人將與遴選小組進行詢答後，由21位遴選小組委員選出首任校長，預計於1月中旬完成作業，2月1日正式上任。