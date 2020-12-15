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墨江哈尼／9個支系9種方言　探秘北回歸線上的少數民族

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▲墨江共有9個哈尼族支系，服飾各有特色。（圖／記者魏有德攝）

▲墨江共有9個哈尼族支系，服飾各有特色。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／雲南墨江報導

雲南是大陸少數民族最多的省份，共有52個，其中，哈尼族和傣族、白族等都是雲南獨有的少數民族。不僅如此，這些少數民族中還分成相當多的支系，每個支系甚至都有自己的方言。以居住在普洱墨江的哈尼族自治縣為例，這裡住有9個不同的支系，從服裝到衣飾都有各自的特色，被稱為「哈尼之鄉」。

▲紫五加只有種在墨江才會是紫色的。（圖／記者魏有德攝）

▲紫五加只有種在墨江才會是紫色的。（圖／記者魏有德攝）

普洱茶名冠全球，哈尼族也是最早以種茶維生的民族之一，他們的傳統舞蹈、音樂及傳說故事，都和大山裡的生活有關。此外，北回歸線經過墨江，副熱帶氣候使這裡的農產品品種豐富多元，最特別的是，在墨江有不少「紫色」的食材，包括紫米、紫薯、紫五加等，其中，紫五加在墨江以外的地方種植，便不會是紫色的，相當特殊。

▲雲南普洱墨江縣有1000多對雙胞胎。（圖／記者魏有德攝）

▲雲南普洱墨江縣有1000多對雙胞胎。（圖／記者魏有德攝）

值得注意的是，墨江還被稱為神秘的「雙胞之城」，數據顯示，墨江約有1000多對雙胞胎。以世界自然發生的概率而言，約在1:89，也就是89個孕婦中會存在一名懷著雙胞胎的媽媽，但是，懷雙胞胎的比例在墨江達到1:25，相當罕見，而且，至今還沒有科學方法能解釋，在墨江雙胞胎發生的機率如此高。

▲茶葉是哈尼族人重要的經濟來源之一。（圖／記者魏有德攝）

▲茶葉是哈尼族人重要的經濟來源之一。（圖／記者魏有德攝）

在墨江的哈尼族人，早年生活在大山裡，生活條件較差，經濟狀況僅能維持溫飽。不過，近年大陸推行全面小康社會建設，開始從各地調配人手進駐村寨，透過搬遷、基礎設施改造、謀生條件教學等方式，讓哈尼族人可以憑藉得天獨厚的自然條件，轉化成經濟收入來源，改善生活。

▲墨江農產品的特色就是「紫色」的天然食材眾多。（圖／記者魏有德攝）

▲墨江農產品的特色就是「紫色」的天然食材眾多。（圖／記者魏有德攝）

官方統計，墨江哈尼族自治縣貧困發生率已由2014年的28.39%降至現目前的1.19%，全縣共24518戶98391人是被建檔的貧困人口，現已全數脫貧。

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