墨江哈尼／老祖宗的把妹神器「愛情衝鋒槍」　2根弦彈出浪漫傳說

▲哈尼族依靠大自然，發展出獨有的文化。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／雲南墨江報導

生活在墨江的哈尼族人，天生擁有一副好歌喉，再加上從大自然取得的「手作」樂器，形成獨有的音樂文化。哈尼族人在唱山歌時，伴奏的樂器少不了「牛腿琴」，文化傳承人胡德溫先生表示，「這把牛腿琴就好比是哈尼族的愛情衝鋒槍，在歌謠裡的傳說故事中，沒有這把琴，就追不到美女，因此流傳下來。」

▲哈尼族文化傳承人彈奏牛腿琴。（圖／記者魏有德攝）

牛腿琴外型就像是牛的大腿一般，不過，跟我們熟知的弦樂器相比，牛腿琴只有兩根弦，彈奏出的小調和著山歌，讓聽者宛如走進時間長廊，想像當地族人傳說裡的愛情故事《洛奇洛耶與扎斯扎依》場景。

哈尼族雖然沒有文字，但是，《洛奇洛耶與扎斯扎依》裡描述的生活場景、愛情故事及民族性格透過代代相傳的唱誦，成為代表性的文化瑰寶。胡德溫提到，「哈尼族老一輩背上這把琴，把調子彈出來，不用刻意說什麼話，美女就追到手了。」

▲樹葉也是哈尼族人可利用的樂器之一。（圖／記者魏有德攝）

此外，哈尼族人就地取材，也會運用大自然的一草一木製成樂器。包括蘆葦稈和竹管製成的長笛、樹葉做的口笛等，相互搭配吹奏，幾個簡單的音符合在一起，就是哈尼族在大山裡，閒暇時的娛樂工具，沒有太過文明的渲染，反而有種原生態的情懷。

▲哈尼族有重大節慶或貴賓來訪時，就會搬出牛皮鼓陣，表示歡迎和慶祝。（圖／記者魏有德攝）

除了浪漫的情歌，哈尼族人在迎接貴客或是慶典來臨時，都會搬出村寨內的牛皮大鼓，數十張鼓一同敲擊時，在山谷間的迴響鼓聲，讓人有種充滿喜悅的震撼感。這些牛皮鼓的外型各不相同，尤其是每一張鼓的本體都是由截段的原木挖空後製成。

對於哈尼族人而言，在大山裡的樹木是有靈性的，當某棵大樹被選定製成牛皮鼓的主體部分時，砍伐前還得有一定的儀式，代表著對森林的崇敬，也反映出哈尼族人祖輩依山而居、靠大自然生活，保護生態就等於保護了自己的家園一般。