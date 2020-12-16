桃園警攔贓車開槍擊斃16歲少年　家屬求賠償千萬法院不准

▲員警攔贓車不慎開槍擊斃少年，家屬求償千萬元敗訴。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園楊梅警分局警員劉政國，2016年1月攔捕贓車遭拒，因此朝贓車開槍，卻不慎造成副駕駛座的16歲徐姓少年爆頭身亡。員警雖多次道歉，但家屬仍不接受，他最後遭判刑5月定讞，另外家屬也求償賠償1000萬元。案經高等法院審理後，認為家屬求償應依照《警械使用條例》規定，向桃園市政府求償，而非找員警個人求償，因此16日駁回家屬請求。

本案發生於2016年1月22日，某中輟生凌晨偷開母親同居人的車輛，搭載同職校的16歲徐姓少年和某少女夜遊。一行人開車來到草湳派出所的轄區，劉員與另2名同事駕車巡邏時，發現車輛已經被報案為贓車，因此示意要求中輟生停車。但中輟生卻加速逃逸，與警車在市區中追逐。

2車在市區狂飆半小時後，中輟生在楊梅區文化街上打燈靠右停車，警車停妥後，劉員下車查看。這時中輟生的車輛突然向前滑動，劉員為免對方逃脫，立刻拔槍擊發。子彈從右後車窗貫入坐在副駕駛座的徐姓少年後腦，徐姓少年送醫急救5天後仍傷重不治。家屬認為警方用槍不當，提出告訴，檢方依照「業務過失致人於死罪」提起公訴。

一審法院審理後，認定劉員確實用槍不當，逾越必要性，判刑5月。案經上訴，高等法院二審審理時，劉員認罪並當庭向家屬道歉，但家屬不接受道歉，高院最後改依照「過失致人於死罪」，將劉員判刑5月，得易科罰金15萬元。案經上訴第三審，最高法院日前駁回上訴定讞。

少年的父親不滿，提出附帶民事訴訟，向劉員求償1000萬元精神慰撫金。但高等法院審理後，認為本案乃因員警執行職務違反《警械使用條例》使用警械之規定，「過失」致少年死亡，依照《警械使用條例》第11條規定，有相關求償辦法。而前開規定中，應該由「各該級政府」支付醫療費、慰撫金、補償金或喪葬費，也就是家屬應該向桃園市政府起訴求償，並非找員警個人求償。最後高院程序上駁回家屬請求，本案仍可上訴。