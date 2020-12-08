高雄「濃煙塞滿」臭爆！網喊窒息「救救我」　環保局回應了

▲高雄多區晚間濃煙密布，且氣味難聞。（圖／翻攝高雄大小事）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市晚間濃煙密布，市區有濃煙湧入，讓不少民眾聞到異臭，呼吸困難。高市環保局獲報後追查，發現是台南市歸仁區一處農地大火，因北風吹彿，將異味帶到高雄。

有網友在臉書社團「高雄大小事」發文表示，左營、三民區都霧茫茫，讓他非常無奈，許多人也說「橋頭也是霧茫茫」、「空氣非常糟」、「鳳山五甲也一樣，味道很臭」、「前鎮、苓雅一樣霧茫茫」、「岡山區也有聞到」、「漢神巨蛋附近也是」、「仁武區也是」。

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▲台南市歸仁區沙崙納骨塔晚間起火，大量臭煙狂飄台南、高雄。（圖／記者林悅翻攝）



▲有網友表示高雄很臭。（圖／翻攝臉書）



對此，高市府環保局表示，經由微型感測器數據，首先出現高值地區為阿蓮區，經環保局巡查人員至現場發現為台南市歸仁區一處農地大火，適逢今日北風，故初判此異味來自於此，環保局已派員至該處持續了解中，也已通報台南環保局。

台南環保局人員8日晚間6時40分到場，發現現場發現露天燃燒情事，起火地點位於台南市歸仁區，已有消防人員進行處理。

台南市環保局表示，目前台南市消防隊正在控制火勢，因風向為北風(風速4.1m/s)，評估濃煙將往高雄岡山、楠梓、市區飄散，已請高雄市環保局對影響的區域，提醒民眾請做好自我防護，南市環保局將持續監控空品數據與高雄市環保局一起合作，確保民眾健康。

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▼許多網友都聞到燒焦味。（圖／翻攝高雄大小事）

