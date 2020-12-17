蘇偉碩反萊豬言論「遭查水表」　陳時中：見解不同讓法院審理

▲陳時中出席2020台北音響藝術大展。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

高雄榮民總醫院台南分院精神科前主治醫師蘇偉碩長期關注萊豬議題，曾稱萊劑毒性比搖頭丸還高，遭衛福部函文警政署告發違反食安法，遭外界質疑「被查水表」。衛福部長陳時中今（17）日受訪表示，相關單位認為他的說法違反《食安法》，如果其他團體有違法之虞也會查。

陳時中今（17）日上午出席2020台北音響藝術大展，針對蘇偉碩事件受訪表示，該案已經進入司法相關調查，就靜待調查結果。但遭質疑發表意見就被告發，是否查水表，過於威權。陳時中說，只要他發表意見正確就沒有問題，而正確與否現在見解各有不同，就讓法院來審理該案。

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▲民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會，蘇偉碩醫師。（圖／記者屠惠剛攝）

衛福部次長薛瑞元昨晚受訪時坦言，該項告發案是由食藥署依據《食安法》第46-1條提告，但非近日之事。萊豬是明年1月1日才開放，但含萊劑的牛肉已經進口多年，蘇偉碩過去提及「萊克多巴胺會造成自閉症」、「萊克多巴胺空氣中也有」，都是不實訊息。上述言論除以足以造成民眾惶恐，也會對進口業者造成損害。

食藥署3點說明如下：

1.蘇當事人公開宣稱萊劑毒性為搖頭丸的250倍，空氣中可檢出萊劑，且使用含萊劑的豬肉會造成精神疾病及自閉症。

2.本署已於109年10月22日發布新聞稿指出蘇當事人於理無據、危言聳聽，及於109年11月17日發布新聞稿提醒勿散布不實言論，以免觸法。

3.基於食安法第46-1條，散播有關食品安全之謠言或不實訊息，本署據以告發。