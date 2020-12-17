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縣市首長執政兩週年系列民調　黃偉哲施政滿意度達78％

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▲中華亞太菁英交流協會首先針對台南市長黃偉哲施政表現，有78.2％市民滿意黃偉哲施政表現，對台南市感到光榮的市民高達82.5％。（圖／記者林悅翻攝）

▲中華亞太菁英交流協會首先針對台南市長黃偉哲施政表現，有78.2％市民滿意黃偉哲施政表現，對台南市感到光榮的市民高達82.5％。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

各縣市首長執政即將屆滿兩週年，中華亞太菁英交流協會將進行系列民調，這次首先針對台南市長黃偉哲施政表現，有78.2％市民滿意市長黃偉哲的施政表現，對台南市感到光榮的市民高達82.5％。

中華亞太菁英交流協會12月17日公布台南市最新市政滿意度民調。根據的結果顯示，黃偉哲市長領導的市政團隊，在過去3個月上的施政表現，獲得7成以上的市民肯定。其中滿意度最高的項目為「推動醫療衛生、關心民眾健康」，有82.4％的市民肯定市府作為。在「發展觀光旅遊與休閒活動」上，則有80.3％的市民滿意施政。也有75.4％的市民對市府推動「公共安全與消防」表示滿意。在「重視環保、提高環境品質」上則獲得71.1％的滿意度。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，今年碰上全球疫情，具備公衛背景的台南市長黃偉哲正好發揮優勢，將防疫作為擴散到長照機關、學校、市場等地，獲得市民的高度肯定。由於台灣封鎖國門，引起國旅大爆發，向來被視為國旅重鎮的台南，也因為各種大型活動與農各產推廣，在觀光上的表現反而超過往年，旅宿業逆勢增加超過90家，因此也呈現在民調的支持和滿意度上。

▲中華亞太菁英交流協會首先針對台南市長黃偉哲施政表現，有78.2％市民滿意黃偉哲施政表現，對台南市感到光榮的市民高達82.5％。（圖／記者林悅翻攝）

至於其他調查項目雖然低於7成，但除了「改善交通狀況」只獲得58.9％的滿意度，其他在「長照托育與社會福利」(68.4％)、「維護地方治安」(65.3％)、「提升地方經濟，增加就業機會」(64.8％)等項目，均有超過6成的滿意度。整體來說，有70.6％的市民滿意台南市政府的施政表現。

特別是在治安問題上，台灣師範大學范世平教授指出，在長榮大學馬國女大生命案後，市政團隊因為勇於面對承擔責任，使這些項目雖然沒有獲得高分，但也有超過65％的市民肯定施政。但范世平教授也特別提醒，台南市政府必須重視交通狀況的改善，尤其台南的國旅大爆發，加上台積電、Google設廠帶動高科技產業投資，民眾對於道路與大眾運輸的需求會更高。如果交通預算因為議會的政治對立而被迫刪減，范世平教授建議黃偉哲應該另闢蹊徑，例如尋求中央補助，尤其蔡英文總統、蘇貞昌院長已多次到台南視察北外環道等重大建設，可見中央對台南的重視，黃偉哲市長應該把握機會。

本次調查由中華亞太菁英交流協會委託山水民意研究公司進行調查，訪問對象為設籍台南市20歲以上的成年人，抽樣方法為隨機抽樣。訪問日期為2020年12月8日至12月10日，有效樣本為1515人，抽樣誤差為在95％的信心水準下，約 ± 2.99％。加權方式依內政部最新台南市人口資料，針對地區、性別、年齡、教育程度進行加權計算。

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