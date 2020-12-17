買大碗滷肉飯「加10元飯」！老闆太老實...她一開餐盒秒傻眼

▲老闆真的只有「加飯」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

如果正常分量的滷肉飯吃不飽，有些人就會選擇加錢、加大。一名女網友發文表示，她日前向小吃店老闆點了一碗大的滷肉飯「加飯」，豈料老闆竟真的只有「加飯」，讓她一打開便當盒就傻爆眼。照片曝光後，立刻引發熱議，不少網友留言回應，「他是在證明他有加飯」、「我曾經點過炒飯加飯，是給我一包白飯」。

這名女網友在「爆怨公社」上發文表示，她先前向老闆點了一份「大滷肉飯加飯」，老闆聽到後便立刻備餐。老闆告訴原PO，大碗滷肉飯加飯是「30元加10（元），所以40（元）！」而原PO也不假思索的付錢，並準備將餐點帶回家大快朵頤一番。

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然而，原PO滿心期待的打開便當盒後，映入眼簾的卻是「整片白」，老闆竟真的只有「加飯」而已，一滴滷汁都沒多給，雖然白飯的分量很足、很實在，但她還是相當傻眼，「好歹給我一點滷汁嘛！」

照片曝光後，立刻逗笑廣大網友，「下次記得說加滷汁」、「沒錯啊！你自己說要加飯」、「真的是每吃一口都是眼淚」、「在下面，滷肉飯用好加飯、往上面蓋呀」、「加飯沒毛病啊」、「這老闆我欣賞」、「老闆是個直男」、「飯加好加滿」、「滷汁有啊！在下面」、「我點過炒飯+10元飯也一樣沒加下去炒」、「老闆邏輯正確，白飯加好加滿」、「應該是要說加大」、「加飯你沒說加汁啊」。