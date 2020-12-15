覺得被家人看不起！他「1包粉末」倒白飯…釀4送醫喊：沒想毒死人

▲胡男受到精神狀態的影響，竟因覺得家人看不起他，先後在白飯、食鹽罐內下毒，險釀成大禍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名胡姓男子因認為叔叔一家人都看不起他，竟先後在家人食用的白飯、食鹽罐中倒入農藥粉末，害得4名家人送醫治療，所幸及時救治才並無大礙。台南地方法院審理後依2個傷害罪判他應執行有期徒刑8月，得易科罰金，由於他患有精神病，刑期執行前要入相當處所施行監護2年。可上訴。

判決指出，胡男罹患身體病況引起的精神病、重度智能不足，又有癲癇病史，平時他跟叔叔、堂弟、2名堂姪子們一同住三合院內，他認為平時這些家人都看不起他，受到病情影響，他竟於2019年1月20日上午、同年5月3日下午分別在廚房電鍋白飯、食鹽罐中摻入農藥粉末，導致4名家人食用後出現嘔吐、頭暈、急性腸胃炎等症狀。

胡男在警詢時坦承，自己把粉狀農藥用紙包起來，趁著四下無人時加入電鍋內、鹽罐內，辯稱自己是一時糊塗，加的份量只有一點點，「沒有要毒死特定的人，只是想嚇嚇他們而已」。

台南地方法院審酌，胡男1982年曾因殺人未遂案件遭判刑3年6月確定，品行不佳，犯罪手段又具有高度的侵害性，一不小心就有可能造成重大傷亡，但考量他生活狀況、目前已在精神護理之家監護中，審理時又行動不便需要派警員協同出庭，如果直接入監執行刑期，對行為矯治的效果有限，若讓他精神病的狀況持續、功能繼續退化將有極高的再犯風險。

法官最後依2個傷害罪判他應執行有其徒刑8月，得易科罰金24萬元，緩刑2年，期間付保護管束，禁止實施家庭暴力，另外，執行刑期前還需要入相當處所施以監護2年，全案仍可上訴。