36歲惡狼性侵「害她終生癱瘓」　鄉民私刑正義...集體打爆他

▲土耳其一名女子慘遭性侵後自殺未遂終生癱瘓。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

土耳其一樁性侵案近來受到全國關注。一名29歲女子在晚上下班回家的路上，慘遭36歲男子卡亞（Murat Kaya）灌藥後性侵，事後女子因承受不了打擊而選擇結束生命，雖最後有被救回但終生癱瘓。消息一出震驚土耳其社會，最新消息指出，卡亞坦承，現在自己和家人都收到了成千上萬的威脅訊息，甚至他還在工作的地方外遭到憤怒的民眾襲擊。

根據土耳其《Bursada Bugün》報導，事件發生在2019年9月，卡亞有一晚碰到剛從夜店下班的被害女子，謊稱要載她回家而將女子誘騙上車，結果女子上車後卡亞竟把車開到一間家具工廠，並將她強押進裡頭逼吞藥後凌辱好幾個小時，最後女子用僅存的力氣打給母親交代遺言，要她好好照顧兒子，想不到卡亞竟還將電話搶走並囂張的說，「哈！我在性侵你的女兒啊！」

▲女子用了最後的力氣，打電話給媽媽說，「媽，我快要死了，請好好照顧我兒子。」（圖／翻攝自YT／Tecavüzcü Murat Kaya tutuklansın）

事後卡亞將犯罪現場的證據銷毀後，便將被害女子丟在路旁，直到有路人發現女子後她才獲救送醫。沒想到警方獲報後處理態度消極，第一時間並未逮捕卡亞，讓被害女子難以接受，最後飽受身心煎熬選擇走上絕路，雖後有被緊急救回，但卻得面臨終身癱瘓的下場，還得靠呼吸器才能維生。

這起性侵案引發土國社會關注，許多民眾都沒有辦法接受卡亞的殘忍暴行，而讓當地人更憤怒的是，卡亞最後雖有被逮捕，但很快就獲得保釋，忿恨的民眾紛紛向他寄出了威脅訊息。卡亞表示目前已不能打開手機，因為一打開手機就有成千上萬的威脅訊息會跳出來，附近的街坊鄰居對他的態度也開始大不相同，甚至有人找到他工作的地方毆打他，讓他和他的家人都只能待在家不敢出門。

Murat K değil, Murat Kaya! Kadına tecavüz eden, şiddet uygulayan, uyuşturucuyu zorla veren, kadının annesi aradığında '... 由 Korona Cevo 發佈於 2021年1月21日 星期四

▲男子卡亞（Murat Kaya）強逼女子吞藥並性侵得逞。

目前女子只能用稍微移動的腳趾來回答問題，她的母親難過表示，希望司法能還她們一個公道。而女子的代表律師亞爾辛（Bilgenur Yalcın）也指出，卡亞一直希望能花錢消災，但被害一方絕不會輕易放棄，目前案件正進入最高法院審理，她們也一定會打到底。

▲女子母親接受採訪表示，希望司法能還他們公道。