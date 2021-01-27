高雄郎愛帥麻吉　扮女網戀附身性侵...「別再親男的我夠犧牲了」

▲洪姓男子1人分飾2角騙男子口交性侵。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

洪姓男子為了和心儀的男性有進一步互動，佯稱要介紹女同事給被害人，實際上1人分飾2角，假冒女同事用臉書要被害人配合改運，否則「會被第三世界的吃掉」，被害人雖覺得「不要洪男拿棍棍碰觸」、「我夠犧牲了」，仍為了追求女同事，11次赴約到公廁或餐廳廁所配合與洪男口交，台北地檢署27日依強制性交、猥褻等罪起訴洪男。

起訴指出，家住高雄的31歲洪男與被害男子已經認3年，2019年間，洪男假意介紹公司女同事給被害人，實際上是洪男盜用女性照片，另外在臉書上創設女同事的帳號，冒名與被害人男子互動。

被害人完全不知道網路上交往的對象，是洪男扮演，閒聊之間，對方突然說要幫忙改運，但她要附身在洪男身上，要求被害人配合，否則「會被第三世界的吃掉」，被害人嚇得趕緊依約到台北客運總站，等著洪男現身後，讓洪男摸聞腋毛、陰毛，幾次後，洪男變本加厲，要求與被害人口交、吞精。

被害人一度向洪男假冒的女同事抱怨「不要洪男拿棍棍碰觸」「我不要跟男的親，我夠犧牲了」，仍在洪男1人分飾2角唱和下，多次赴約，直到洪男的女同事發覺被冒名申辦臉書帳號，提醒被害人注意，被害人才驚覺受騙提告。

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