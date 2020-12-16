刪千萬拆違建預算！環團怒：變相鼓勵違章　





▲環團在縣府前廣場以行動劇抗議議會刪除千萬拆除違章預算。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議會定期大會刪除1千萬元違建拆除預算，只保留132萬餘元，彰化縣環境保護聯盟、地球公民基金會等團體，認為議會與縣府變相鼓勵違章工廠，今(16)日到縣府前演出行動劇嘲諷抗議，彰化縣政府對此嚴正駁斥，應該是環團沒搞清楚縣府與議會的角色及權責區分。

國民黨議會黨團書記長劉淑芳對此指出，刪除預算不代表認同違章，近年來都刪減拆除1000萬元違建預算金額，不是今年才這樣做；二水鄉碧雲禪寺違建就是一個很好的例子，當年強制拆除，就是先動用第二預備金支應。

彰化縣政府表示，縣府的業務預算是由縣府各單位依據縣政發展需要編製預算書，送彰化縣議會審查並經大會同意，才能據以執行。換句話說；縣府必須在縣議會的監督之下，遵照縣議會全體議員代表民意所審定的預算數下據以執行。故彰化縣環境保護聯盟等單位以縣長「放任」議會創造違章為訴求，顯然是不諳府會運作規則，也漠視代表全縣最高民意機構的彰化縣議會。

縣府指出，至於有關未登記工廠的問題，一直是中央及各地方政府重要的施政課題，經濟部於今年3月20日修正發布工廠管理輔導法，就是希望藉由輔導與取締並行的作為，讓未登記工廠能夠透過納管與改善，逐步取得合法的資格，為台灣經濟與就業率做出貢獻。

至於產生污染附近農地或造成公共安全疑慮的未登記工廠，則立即斷水斷電並強制拆除，以保護我們生活的家園。縣府在處理未登記工廠的態度與原則，始終是按照中央的法令規範，違章工廠的認定，是以從事生產製造加工等行為來認定建築物是否有工廠使用事實，而未登記工廠的輔導與查處，也是依據中央頒布的工廠管理輔導法排定流程來執行。

縣府強調，至於違章建築的拆除，仍應回歸維護公共安全的目的來排定拆除順序，縣府多年來皆在議會核定的預算額度內，有效率地執行違章拆除業務，以維護多數縣民的安全與利益。

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