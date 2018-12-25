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彰化縣議會藍當家　國民黨謝典霖及許原龍高票蟬聯正副議長

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▲彰化縣議會國民黨大勝，正副議長謝典霖及許原龍高票蟬聯。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣議會國民黨大勝，正副議長謝典霖及許原龍高票蟬聯。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣25日上午舉辦第19屆縣議員就職典禮，共有54席議員出席，國民黨28席，民進黨12席，時代力量1席，無黨籍13席，以記名投票選舉正副議長，民進黨團推派賴清美與尤瑞春，國民黨團以謝典霖、與許原龍兩位出馬角逐，投票結果時代力量吳韋達則票投自己，謝許兩人依舊以41及40票蟬聯寶座。

▲彰化縣議會國民黨大勝，正副議長謝典霖及許原龍高票蟬聯。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣議會國民黨大勝，議長謝典霖41票4度蟬聯。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣議員共有54席，18屆民進黨有17席，此次擴大提名參選26人，卻只當選12席，而賴清美和尤瑞春都是蟬聯4屆的縣議員，議會民進黨團和縣黨部，仍決議推派賴、尤參選。而這12名黨籍議員，除了要依照黨團決議行使投票行為，票投自己也會受到開除黨籍的處分，賴、尤兩人選舉投票也得到黨內同志的全員支持。

▲彰化縣議會國民黨大勝，正副議長謝典霖及許原龍高票蟬聯。（圖／記者唐詠絮攝）

▲副議長投票，無黨籍陳銌銌跑票，投謝典霖。（圖／記者唐詠絮攝）

由於國民黨在議會席次有28席，再加上無黨籍泛藍有13人支持，輕鬆就可拿下正副議長寶座，本屆依然推派18屆的正副議長謝典霖及許原龍角逐，勝望在握，而副議長選舉許原龍少了一票，卻票投謝典霖，據跑票的無黨籍陳銌銌說，「我是新人，我真的忘記是副議長選舉，所以才票投謝典霖」。

▲彰化縣議會國民黨大勝，正副議長謝典霖及許原龍高票蟬聯。（圖／記者唐詠絮攝）

▲時代力量吳韋達則票投自己。（圖／記者唐詠絮攝）

謝典霖是彰化縣議會4屆的議員，也是蟬連4屆的議長，更是全台最年輕的議長，而許原龍則是蟬連3屆副議長，謝在致詞中「感謝議會同仁的相挺，未來為全縣民爭取最大的福利，理性監督縣政，促進府會和諧」。

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關鍵字：彰化縣議會,謝典霖,許原龍,跑票

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