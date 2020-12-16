服役41年500MD反潛直升機掛MK-46魚雷　演練反制共軍潛艦

▲海軍500MD/ASW反潛直升機，日前掛載MK-46輕型魚雷，執行潛力掛載演練。（圖／海軍司令部臉書）



記者陶本和／台北報導

在台已服役長達41年的海軍500MD/ASW反潛直升機，日前掛載MK-46輕型魚雷，執行潛力掛載演練，模擬在海外發現共軍潛艦，投擲魚雷反制的任務。

海軍反潛直升機大隊雖然以S-70C（M）反潛直升機為主力機型，但也搭配500MD/ASW反潛直升機。500MD/ASW反潛直升機最大總重3350磅、留空時間約2小時，巡航空速80節，最大空速132節。

海軍500MD/ASW反潛直升機配有搜索雷達、磁測儀，可掛載MK-46魚雷，但根據海軍資料顯示，因為其空留時間與偵蒐能力的限制，主要任務是擔任水下目標定位與攻擊任務。

根據海軍臉書揭露的照片，日前進行潛力掛載演練，模擬在海外發現共軍潛艦，投擲魚雷反制的任務。其中，反潛機掛載的正是MK-46魚雷。

有關MK-46魚雷，開發於1960年代，取代MK 44型魚雷任務的反潛艦用輕型魚雷，有效射程7.3公里，最大射程11公里。根據海軍資料顯示，至今已生產超過2萬枚，在全球30多個國家中服役，是目前北約（NATO）國家中，使用反潛魚雷的標準型號。

MK-46魚雷原設計是用於深水水域中接敵作戰，所以具備音響歸向之雷頭，無法辨視淺水區所產生的音響回音，而且魚雷空投時水深限制最少須90公尺。

不過，MK-46 Mod5在性能上已有改善，包括全新設計的尋標器、導引裝置與動力系統，使其成為一款適用於淺水區域作戰的輕型魚雷14 。目前，此型魚雷2014年已停產，並由Mk-54型魚雷取代。

事實上，輕型魚雷是海軍反潛水面艦艇，以及空中兵力最為重要的武器，特別是近年各國海軍在濱海區域的重視，讓輕型魚雷更顯重要。

海軍資料顯示，面對共軍潛艦武器性能不斷提升，我國海軍水面艦艇主要的攻潛、水下防禦武器，輕型魚雷的發展也被更為重視，這可提升海軍的反潛作戰能力。

▼海軍500MD/ASW反潛直升機，日前掛載MK-46輕型魚雷，執行潛力掛載演練。（圖／海軍司令部臉書）

