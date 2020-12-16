哈利梅根確定進軍Podcast界！攜手Spotify獨家公開「個人經驗」

▲哈利與梅根即將主持並製作Podcast節目。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

知名線上音樂串流平台Spotify 15日正式宣布，英國王子哈利（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）即將投入製作Podcast節目並親自主持，節目中將會分享個人經驗、故事以及價值觀。事實上，哈利夫妻9月才剛跟Netflix簽約，預計製作一系列的紀錄片、影集以及兒童節目。

根據CNN報導，由哈利與梅根共同創立的製作公司Archewell Audio日前與Spotify正式建立獨家的合作關係，兩人預計會在Spotify平台推出獨家Podcast節目。哈利夫妻透過聯合聲明表示，「我們喜歡Podcast的原因是，它提醒了我們要花更多的時間去真正地傾聽，並且不受干擾地相互溝通。」

▲哈利夫婦9月才剛與Netflix簽約。（圖／達志影像／美聯社）



哈利夫妻也提到，「2020年有許多挑戰，我們相信這是個重要的時機來做這件事，因為當人們聽到彼此的聲音還有故事，才會意識到所有人之間的聯繫。」據悉，兩人將會在這檔最新的Podcast節目中分享經驗、故事以及價值觀。

Archewell Audio與Spotify的合作項目中包含多檔節目，由哈利夫妻主持的只是其中一部份，其餘的節目則會由其他人主持，不過兩人仍會參與製作。據悉，哈利與梅根主持的特別節目將會在月底搶先播出，完整的系列節目則會在明年首播，而所有內容僅在Spotify獨家播出。

另一方面，據《每日郵報》報導，根據Archewell Audio與Netflix簽訂的合作協議，哈利夫婦至少可獲得1.5億美金（約45億台幣）的簽約金。但Netflix先前卻推出一部與黛安娜生平以及花邊新聞有關的音樂劇，內容十分辛辣，還有黛安娜出軌的情節，可說是一部「八卦音樂劇」，因此徹底惹怒英國王室。而英國王室也十分不滿身為黛安娜兒子與兒媳的哈利夫婦，竟然與Netflix這樣的公司簽約。

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